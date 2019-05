Arranca Hot Sale el lunes

El Hot Sale 2019 arrancará el próximo lunes 27 y se extenderá hasta el viernes 31 de mayo, aunque en esta emisión también habrá una preventa desde el domingo 26 con descuentos exclusivos para usuarios de tarjetas Citibanamex.

La iniciativa, que busca estimular el comercio electrónico, se realiza desde hace cinco años y es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Con más de 400 comercios participantes a nivel nacional, se estima que este año se logre recaudar 11 mil millones de pesos, 28.5 por ciento más que en la edición de 2018, según los directivos de AMVO.

Antes de comprar en el Hot Sale, la comparadora de servicios financieros Coru.com orienta a los usuarios sobre las principales recomendaciones para comprar en el Hot Sale, así como las tarjetas de crédito que tendrán promociones especiales para este evento, entre las que destacan: tarjeta Azul de BBVA Bancomer, B•smart de Citibanamex y POR Ti de Banorte.

“Una de las principales ventajas de comprar en el Hot Sale con una tarjeta de crédito, es acumular puntos y obtener monederos electrónicos o bonificaciones cashback. Además, aprovechar las preventas y diferir tus compras a meses sin intereses” comentó Bernardo Prum, director de Coru.com.

Otras de las recomendaciones son verificar que la página web sea segura. Antes de realizar una compra en un sitio web hay que revisar que la dirección comience con https://, la leyenda de “Es seguro” y un candado. “Si el sitio no cuenta con estos elementos, no realices la transacción”, aconseja la compradora de servicios financiero.

También se sugiere no comprar en redes públicas. “Si ya se decidió lo que se va a comprar, lo ideal es que se efectúe la compra en casa o en una red privada, ya que así se evita poner datos personales y bancarios, con lo que se evita riesgos por clonación o fraude”, apunta.

Asimismo exhorta a llevar un control de las compras que se realicen, con la finalidad de identificar aquellos cargos que no hemos realizado y podamos proceder con la aclaración al banco antes de que llegue nuestro estado de cuenta.

Por último, también es importante revisar las condiciones de la promoción o descuento. Si la compra incluye un descuento sobre el precio original se estará ahorrando dinero, en cambio, si se paga a muchos meses sin intereses el producto se devaluará mientras lo sigues pagando.