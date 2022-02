Arranca 5G con poca cobertura y mucha polémica

La red 5G ya está activa en la ciudad. Sin embargo, aún hay poca cobertura y no son muchos los teléfonos compatibles con esta tecnología, por lo que si planeaba navegar hasta 20 veces más rápido, tendrá que esperar y quizá hasta adquirir un nuevo equipo.

Por ejemplo, si cuenta con un iPhone 11 o modelos anteriores, éste aún no es compatible con la red 5G. De acuerdo con personal de Telcel, solamente se tiene disponibilidad de la red de quinta generación en avenidas principales y se espera que, conforme se vayan instalando las antenas, se tenga más alcance.

PUBLICIDAD

Los teléfonos listos para operar con dicha tecnología son 40 modelos de las marcas Xiaomi, Samsung, Motorola, Nokia, Huawei y ZTE. Para los iPhone se espera contar pronto con una actualización que les permita acceder a la nueva red 5G, se informó. Hasta el momento, de acuerdo con Apple, sólo los modelos 12 y 13 del iPhone cuentan con la tecnología y pueden conectarse a la red en algunos países y regiones.

Alberto Mendoza, director de S-Home, compañía que arrancó con las ‘smart homes’ en fraccionamientos de la ciudad, indicó que entre los inconvenientes, por el momento, están la falta de cobertura de Internet y luego de esta tecnología.

Dijo que los proveedores de Internet como Telmex y Telcel ofrecen módems 5G, pero no hay antenas de esta tecnología, y además no todos los celulares tienen la antena para conectarse a dicha red celular.

“Ya hay dispositivos que tienen 5G, pero no pueden usar esa antena porque no hay en la ciudad: Telmex ofrece 5G con fibra óptica, pero no puedes usar esa tecnología sin esa antena”, explicó Mendoza.

De acuerdo con Telcel, se espera que sea a finales de año cuando se tenga cobertura en 120 ciudades del país.

Por lo pronto, el lanzamiento se realizó en 18 ciudades, entre ellas esta localidad, donde de acuerdo con datos de Así Estamos Juárez, ocho de cada 10 juarenses se conectan a Internet.

Dicha asociación informó que, hasta el 2020, el 87.4 por ciento de la población contaba con acceso a Internet.

La Red 5G de Telcel ofrecerá una velocidad de navegación hasta 20 veces más rápida, así como una menor latencia, lo que se traducirá en un acceso instantáneo a servicios y aplicaciones.

“A través de la nueva tecnología de Telcel, se potenciará la conexión de millones de dispositivos, potencializando el Internet de las Cosas (IOT), el desarrollo de ciudades inteligentes, acceso a la telemedicina, mejorar las experiencias de entretenimiento, educación, salud, entre muchas cosas más”, informó la empresa.

Se informó también que América Móvil invertirá más de mil 800 millones de dólares en México para continuar con el despliegue y ampliación de su infraestructura fija y móvil.

¿Qué dispositivos soportan la nueva red?

Xiaomi

• 11 Lite 5G BE

• 11T Pro

• Mi 10T, Mi 10T Pro

• Mi 11, Mi 11 Lite 5G

• Redmi Note 10 5G

Samsung Galaxy

• A52s 5G

• S20 Ultra 5G

• S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, S21 FE

• S22, S22+, S22 Ultra

• Z Fold 2 5G, Z Fold 3 5G

• Z Flip 3 5G

Motorola

• Edge

• Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite

• Moto g 5G

• Moto g50 5G

• Moto g51 5G

• Moto g71 5G

• Moto g100

• Moto g200 5G

Huawei

• Huawei Mate 40 Pro

• Huawei 40 Pro

ZTE

• ZTE Axon 30 Ultra 5G

• ZTE Axon 30 5G

Otros

• Oppo Reno 5G

• Oppo Reno5 Z 5g

• HONOR 50 5G

• TCL 10 5G

• OnePlus Nord N10 5G

• OnePlus Nord CE 5G

• Nokia G50 5G

• iPhone 12 y 13

bgaytan@redaccion.diario.com.mx

igonzalez@redaccion.diario.com.mx