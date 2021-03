Arman hoteles locales paquetes para juarenses

Archivo/El Diario

La suspensión de actividades en espacios públicos durante la Semana Santa como parte de las medidas de prevención contra Covid-19, ha orillado a los diferentes hoteles de la ciudad a reinventarse y ofertar paquetes especiales para atraer al turismo local.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, indicó que en los últimos días se han hecho reservaciones para el fin de semana por parte de juarenses, con la intención de celebrar los días de descanso en familia y romper con la rutina.

Sin embargo, las restricciones para el uso de albercas y balnearios podría poner en riesgo que más familias reserven, debido a que éstas son el principal atractivo durante la temporada.

“La gente busca las albercas, pero no estamos autorizados a abrirlas, hemos pedido a Gobernación que gestione ante Salud que nos permitan utilizarlas, porque es el principal atractivo que buscan las familias para este fin de semana, seguimos en pláticas y esperamos tener un resolutivo pronto”, comentó.

De acuerdo con estimaciones de la asociación, el permiso para abrir las albercas en los hoteles de la ciudad podría representar un aumento en la ocupación de hasta el 25 por ciento, durante la temporada vacacional.

“Aún no sabemos cómo se va a comportar la ocupación, sí hay familias que están haciendo sus reservaciones, cada hotel está armando sus propios paquetes, aunque de no tener la autorización para abrir la alberca tendremos que reinventarnos en algo para estructurar un atractivo extra”, afirmó.

Por su parte, Maribel Hernández, titular de Gobernación en la Zona Norte, indicó que la solicitud del gremio hotelero será atendida, sin embargo, reiteró que no depende de dicha oficina la autorización o no de los cambios en los acuerdos emitidos para la prevención de contagios de Covid-19.

Con el semáforo en color anaranjado, los balnearios en toda la ciudad continuarán cerrados hasta que la Secretaría de Salud anuncie una transición al amarillo, que es cuando pueden operar con una afluencia del 30 por ciento de su capacidad, explicó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros.

Agregó que ésta sería la segunda temporada vacacional de Semana Santa que estos lugares recreativos estarán cerrados, y aseguró que debido a la pandemia la Dirección de Protección Civil capacitó este año de manera gratuita a los salvavidas de las albercas y balnearios de la ciudad, sólo en el tema de primeros auxilios.

Desde el pasado lunes, el estado de Chihuahua se encuentra en semáforo epidemiológico naranja; sin embargo, tras la modificación de las restricciones a las actividades sociales y económicas, es amarillo.

Lo anterior tras la publicación del acuerdo 050/2021, publicado el pasado sábado 27 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado (POE), el cual entró en vigor desde el 29 de marzo.

En la última modificación al sistema de semaforización que se presentó el 13 de marzo, según el acuerdo 044/2021 publicado en el POE, en esa ocasión las actividades de manufactura aeroespacial y automotriz, industria no esencial, hoteles, estéticas, comercios dentro de centros comerciales, además los servicios de atención gubernamental y oficinas administrativas no esenciales, tendrán el mismo aforo en semáforo amarillo y naranja, es decir, no habrá distinción.

