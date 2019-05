Arman fiesta de cerveza artesanal

Más de 150 marcas de cerveza artesanal tanto de Juárez como de El Paso y otras regiones de ambos países serán exhibidas hoy en el Festival Desértica.

La fiesta binacional de la cerveza artesanal se llevará a cabo durante viernes y sábado en el Museo de Arqueología del Chamizal en horario de cuatro de la tarde a dos de la mañana.

Por parte de Juárez se contará con marcas como Brewhas, La Jauría, Baby G y Valkiria, mientras que de Estados Unidos vienen Blanzing Tree, Marble Brewing, Santa Fe, Sun Brewing y Rahr & Sons.

También estarán presentes marcas de Chihuahua, Guadalajara, la Ciudad de México y Cancún, para participar en una competencia donde la Beer Judge Certificated Program califica las mejores marcas con base en su olor, color y sabor.

La entrada tiene un costo de 85 pesos, además de que también se cuenta con boletos VIP de 500 pesos que incluyen dos cervezas, playera, vaso y pase preferencial.

Los asistentes podrán degustar de muestras gratis además de que se contará también con área de comidas, un mercado cultural y música en vivo.

En el evento habrá 12 bandas tocando su música. Los encargados de amenizar el evento del viernes son: Fools like me, Canallas, Lili Jacks, Poor man cigarette, The blue mess y Los mamals, mientras que el sábado setaran Mariachi, Las Lolas, Rugido de Felinos, Brain Damage, Hey Buffalo y Joko.

Alejandro Adame, organizador del evento, dijo que se trata de la primera ocasión en que se lleva a cabo Desértica, con el objetivo de fomentar la cultura de la cerveza artesanal en esta frontera.

“Queremos impulsar la economía de los productores locales por eso hacemos este evento”, comentó. (Iris González / El Diario)