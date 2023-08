Apuran hoteleros a OMA a terminar obras

El regreso a clases y la apertura de nuevas rutas aéreas empujará la ocupación hotelera de Ciudad Juárez, por lo que el líder de ese gremio, Rogelio González Alcocer, urgió a OMA a acelerar los trabajos que se realizan en el aeropuerto.

El presidente de la Asociación de Hoteles afirmó que la ocupación de cuartos actualmente es de un 75 por ciento y se espera que repunte a partir del lunes, cuando inicia el nuevo ciclo escolar y los papás vuelven a los trabajos.

PUBLICIDAD

“Esperemos llegar a un 80-85 por ciento, ya que a nosotros no nos ayuda el período vacacional, no somos un lugar de atracción turística como otras fronteras, pero fuimos creativos como cada año en ofrecer nuestras instalaciones a los juarenses, ya que la gente de Gobierno y de las empresas usó las playas, no venía a trabajar a Ciudad Juárez durante ese tiempo y por eso bajaba la ocupación”, expresó.

Dijo que durante estas vacaciones, los fines de semana se tuvo mayor afluencia en negocios con alberca.

“Eran como unas vacaciones en la misma ciudad, a la gente le salía hasta más barato pasar un fin de semana en un hotel que estar en casa”, afirmó.

También mencionó que durante este tiempo el gremio se sostuvo del turismo de negocios y médico, así como de los trámites consulares.

“Ya el Consulado está trabajando a un 80 por ciento de su capacidad y recibiendo alrededor de 800 entrevistas diarias, lo que ha ayudado a los hoteles que se encuentran en toda esa área”, dijo.

Desde julio, Volaris puso en marcha cinco nuevos destinos desde esta frontera hacia Mexicali, Santa Lucía (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), Culiacán, Querétaro y Hermosillo, en tanto Viva Aerobús arrancó dos nuevas rutas hacia Mazatlán y La Paz.

Con ello, el tráfico aéreo en Ciudad Juárez rompió récord en ese mes, al alcanzar 218 mil 822 pasajeros, la cifra más alta de la que se tiene registro.

Debido a ello, el presidente de los hoteleros dijo que aunque los trabajos se realizan por dentro, “no se notan porque hay muchas bardas y todo”.

Afirmó que la ciudad pierde competitividad “al tener un aeropuerto de tercera, cuando deberíamos de tener uno de primera”.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx