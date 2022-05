Apuran a tramitar la Constancia de Situación Fiscal

Para evitar que a partir del 1 de julio los traajadores se queden sin poder cobrar su sueldo por la falta de la Constancia de Situación Fiscal, contadores apuraron a tramitarla y el Servicio de Administración Tributaria explicó cómo tramitarla.

Se trata de un documento expedido por el SAT que contiene información del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal, que las empresas necesitan para cumplir con los cambios que entraron en vigor este año.

Ernesto Montes Méndez, presidente del Colegio de Contadores Mexicanos, capitulo Juárez, explicó que de no entregar la constancia, el área de Recursos Humanos no podrá timbrar los recibos de nómina y por ende no podrá cobrarse.

Aunque este documento puede solicitarse en cualquier momento al SAT, es necesario tramitar la Constancia de Situación Fiscal antes del 1 de julio y entregarla a tiempo al patrón.

El trámite es gratis y se puede hacer en línea o presencial.

Para hacerlo en línea, es necesario tener a la mano RFC y la contraseña SAT ID.

Se debe ingresar a la pagina web https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal, seleccionar el botón ‘Ejecutar en línea’ y eligir el medio de autenticación (contraseña o e.firma).

Después es necesario registrar los datos de autenticación, seleccionar el botón ‘Generar Constancia’ e imprimir o guardar en un dispositivo electrónico.

Si se opta por ir al SAT no es necesario sacar cita. Solo es necesario presentar identificación oficial y un correo electrónico. Ahí se pide apoyo al personal de asistencia al contribuyente y ellos la facilitan.

De acuerdo con el experto, si no se tiene la Constancia podría haber patrones que no quieran pagar a sus trabajadores hasta entregar la información, y si pagan correrían el riesgo de que no sean deducibles y tener una base mayor para pagar impuestos. (Iris González)

