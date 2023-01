Apuntan sus ‘flechas’ a los enamorados

A la espera de que el Día de San Valentín pueda traer un incremento importante en la cantidad de clientes, negocios locales se preparan con productos y promociones especiales que van desde flores, ropa, globos y hasta hospedaje en hoteles.

El sector hotelero empezó a ofrecer reservaciones para noches de hotel que incluyen cena y show. La promoción la realizan durante tres días seguidos, ya que no todas las parejas pueden acudir el 14 de febrero, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez y empresario en el ramo hotelero.

Negocios como 3º3 boutique promocionan, a través de las redes sociales, atuendos especiales como prendas en color rojo o con diseños de corazones.

Para todos los amores

“Sabemos que en San Valentín la mayoría de las veces van enfocados a la cuestión de amor hacia tu pareja, pero muchas mujeres obviamente trabajan, no tienen pareja, son solteras y están felices siendo solteras, entonces nosotros procuramos tomar lo que es el amor pero no nada más hacia tu pareja: el amor propio, el amor hacia tus amistades, hacia tus seres queridos, y nosotros procuramos reflejarlo en una propuesta al momento de vestir. Muchas mujeres trabajan y no vamos a andar con vestido de satén, entonces nosotros preparamos también outfits que pueden servirte en tu día normal independientemente del compromiso que vayas a tener”, mencionó Ariadna, propietaria de la boutique.

Dijo que esperan que este año las clientas tengan una respuesta favorable y las ventas puedan incrementar de un 15 a un 25 por ciento.

Ángel Estrada, propietario del Café San Ángel, dijo que para ese día preparan promociones en paquetes para parejas, como comidas completas: panini, ensalada, más bebida y café con postre incluido, por lo que espera un incremento del 65 por ciento en la afluencia.

Caleb Muñoz, propietario de una florería, explicó que se prepara un mes antes comprando las bases donde se realizan los diseños: jarrones, canastas, cajas, cofres, corazones, entre otras.

“En enero empezamos a hacer promoción en las redes y hablar con los clientes para levantar pedidos, las ventas suben considerablemente, lo que normalmente vendes en dos o tres meses lo vendes en un día, se contrata un diseñador y dependiendo los pedidos hasta tres repartidores”, mencionó.

Ramos Guevara dijo que éste será el primer “Día de los Enamorados” después del confinamiento por la pandemia, ya que el año pasado aún había restricciones en los aforos, por lo que se ha generado una expectativa en el sector comercial.

