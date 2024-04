Apuestan con todo a la IA las escuelas de negocios

Nueva York.- Esta primavera, Ethan Mollick, profesor en la Escuela de Negocios Wharton, asignó a los estudiantes la tarea de automatizar parte de sus trabajos.

Mollick les dice a sus estudiantes en la Universidad de Pensilvania que anticipen sentirse inseguros respecto a sus propias capacidades una vez que comprendan lo que puede hacer la inteligencia artificial.

"No has usado la IA hasta que has sufrido una crisis existencial", dijo. "Necesitas tres noches sin dormir".

Las principales escuelas de negocios están impulsando a los estudiantes de maestría y licenciatura a que utilicen la inteligencia artificial como un segundo cerebro. Los estudiantes están ávidos por recibir esa instrucción a medida que los patrones contratan cada vez más talentos con habilidades en inteligencia artificial.

La Escuela de Negocios Kogod de la Universidad Americana está poniendo un énfasis inusualmente alto en la IA, infundiendo enseñanza de la tecnología en 20 clases nuevas o actualizadas, desde contabilidad forense hasta mercadotecnia, que se implementarán el próximo año escolar. Los profesores comenzaron esta semana a capacitarse sobre cómo usar y enseñar herramientas de inteligencia artificial.

Comprender y utilizar la IA es ahora un concepto fundamental, muy parecido a aprender a escribir o a razonar, indicó David Marchick, rector de Kogod.

"Todo joven necesita saber cómo utilizar la IA en cualquier cosa que haga", señaló sobre la decisión de incorporar la instrucción en IA en cada parte del plan de estudios básico de licenciatura en la escuela de negocios.

Marchick, que utiliza ChatGPT para preparar presentaciones para ex alumnos y profesores, ordenó una revisión del plan de estudios de Kogod en diciembre después de que Brett Wilson, un capitalista de riesgo de Swift Ventures, visitó el campus y dijo a los estudiantes que no perderían empleos a causa de la IA, sino más bien a profesionistas más capacitados para implementarlo.

El nuevo trabajo en clase sobre IA de la Universidad Americana incluirá minería de textos, análisis predictivo y el uso de ChatGPT para prepararse para negociaciones. Los nuevos cursos incluyen uno sobre IA en la administración de recursos humanos y una nueva clase de negocios y entretenimiento centrada en la IA, un punto central de la huelga de escritores de Hollywood el año pasado.

Los directivos y el cuerpo docente de la Escuela de Negocios de Columbia y la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke señalan que dominar IA será clave para el éxito de los graduados en el mundo corporativo, permitiéndoles ascender por la escalera gerencial. El 40% de potenciales estudiantes de escuelas de negocios encuestados por el Graduate Management Admission Council dijo que aprender IA es esencial para obtener un título de posgrado en negocios, un salto contra el 29% en el 2022.

Pensar más rápido Los profesores de las escuelas de negocios ahora exhortan a los estudiantes a utilizar la IA generativa como herramienta, similar a una calculadora para hacer matemáticas.

Los MBAs deben utilizar la IA para generar ideas de forma rápida y completa, de acuerdo con Sheena Iyengar, profesora en la Escuela de Negocios de Columbia que escribió "Think Bigger", un libro sobre innovación. Pero todavía depende de las personas tomar buenas decisiones y hacer a la tecnología las preguntas correctas.

"Aún tienes que dirigirlo, de lo contrario te dará un mugrero", dijo. "No se puede eliminar el juicio humano".

Un ejercicio que Iyengar realiza con sus estudiantes es el uso de IA para generar propuestas de ideas de negocios desde las perspectivas automatizadas de Tom Brady, Martha Stewart y Barack Obama. La tarea ilustra cómo se pueden reformular las ideas para diferentes públicos y basarlas en diferentes puntos de vista.

Blake Bergeron, un estudiante de maestría en administración de empresas de 27 años en Columbia, utilizó IA generativa para hacer una tormenta de ideas de negocios para un proyecto el otoño pasado. Una que arrojó fue un servicio de viajes que recomienda destinos con base en las redes sociales de una persona, extrayendo datos de las publicaciones de sus amigos. El equipo de Bergeron pidió a la IA que pusiera a prueba la idea, encontrando pros y contras, y posibles modelos de negocio.

Bergeron destacó que notó detalles mientras experimentaba. Cuando su equipo le preguntó a la herramienta de inteligencia artificial generativa formas de comercializar el servicio de viajes, arrojó una serie de ideas muy similares. A partir de ahí, dijo Bergeron, los estudiantes tuvieron que persuadir a la herramienta a ser creativa, pidiendo una idea innovadora a la vez.

Hacer más rápido Cuando Robert Bray, que imparte administración operativa en la Escuela Kellogg de Administración en la Universidad Northwestern, se dio cuenta de que ChatGPT podía responder casi todas las preguntas del libro de texto que utiliza para su curso de análisis de datos, actualizó el programa de estudios. El año pasado, comenzó a centrarse en enseñar codificación utilizando modelos de lenguaje grande, que son entrenados con grandes cantidades de datos para generar texto y código. La inscripción su curso aumentó de 21 estudiantes de maestría en administración a 55.

Antes, los ingenieros tenían una ventaja frente a los graduados en negocios por su experiencia técnica, pero ahora los MBAs pueden usar la IA para competir en esa zona, dijo Bray.

Exhorta a sus estudiantes a delegar la mayor cantidad de trabajo posible a la IA, tratándola como "un practicante realmente competente".

Ben Morton, uno de los estudiantes de Bray, es optimista respecto a la IA, pero sabe que necesita poder trabajar sin ella. Codificó un poco con ChatGPT para la clase y se preguntó: si ChatGPT estuviera inactivo durante una semana, ¿podría seguir trabajando?

Aprender a codificar con la ayuda de la IA generativa aceleró su desarrollo.

"Sé mucho más sobre programación que hace seis meses", indicó Morton, de 27 años. "Las capacidades de todos están aumentando exponencialmente".

Varios profesores mencionaron que pueden enseñar más material con la ayuda de la IA. Uno dijo que debido a que la IA podía resolver sus tareas de laboratorio, ya no necesitaba gran parte del tiempo de clase para esas actividades. Con las horas extra, hace que los estudiantes presenten a sus compañeros sobre las innovaciones de la IA. El campus es donde los estudiantes deben pensar en cómo utilizar la IA de manera responsable, señaló Bill Boulding, rector de la Escuela Fuqua en la Universidad Duke.

"¿Cómo lo acogemos? Esa es la manera correcta de abordar esto -no podemos detenerlo", afirmó. "Se ha comido nuestro mundo. Se comerá el mundo de todos".