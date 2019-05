'Apuesta' Romo a que no habrá recesión

Ciudad de México— El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, hizo una apuesta porque no habrá recesión en el país.

"No veo ninguna recesión por nada, cero, les apuesto veinte a uno, o cien a uno, que no habrá recesión, ¿quién me la toma?", afirmó en entrevista al término de la firma de la Agenda 2030, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Romo afirmó que a pesar de las bajas en el Gabinete, en el caso de Germán Martínez cómo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Josefa González Blanco, como Secretaria del Medio Ambiente, los objetivos del Gobierno están claros.

"Los proyectos están muy claros, tenemos claros los proyectos por sector, estamos trabajando de la mano con el sector social con los empresarios.

"Y no cambia, no puede cambiar el proyecto de nación por una persona que se enferme, o le pase algo", comentó.

Añadió que en materia de seguridad están haciendo lo mejor posible por bajar los índices de inseguridad pero aunque estos no se resuelvan inmediatamente.