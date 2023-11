Apuesta BMV por mayor financiamiento sostenible

Ciudad de México.- Para el cierre de este año se espera que del total de la deuda a largo plazo que se tiene en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) más del 50 por ciento se concentre en bonos ambientales o sociales, informó José Oriol, director general del centro bursátil.

"En 2023 ya vamos a estar, por primera vez, arriba del 50 por ciento", afirmó Oriol en su participación en el Foro Finanzas Sostenibles MX23.

En octubre de este año esos bonos considerados como temáticos y donde también se incluye el bono azul, que refiere al manejo de los recursos hídricos, registraron una participación del 48 por ciento de la deuda de largo plazo.

En la BMV se cuenta con deuda de corto plazo que concentra aquella que tiene plazo de un año, hasta deuda de largo plazo que es más de un año.

Oriol resaltó que si bien los inversionistas piden retorno de sus recursos económicos, también están demandando que su capital tenga un impacto social y ambiental positivo en las operaciones.

"Si no hay un título de deuda donde (el inversionista) conoce el destino de los recursos y ese no tiene una etiqueta ambiental, social o de gobernanza el inversionista no le va a entrar", advirtió.

María Sánchez, directora de Gestión de Productos de Sostenibilidad, Índices de Renta Variable de Estados Unidos en S&P Dow Jones Índices coincidió en que ahora las empresas ponen más atención en que los recursos fluyan hacia aspectos como la transición de energías limpias o a los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Si bien cada empresa tiene sus propias metas y objetivos sustentables, son parte de una cadena comercial donde también pueden ser proveedores o clientes de otras compañías, por lo que todos están involucrados en resolver dichos criterios y ser parte de ello, comentó Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas en Traxion