Apremian ratificación del T-MEC

Ciudad de México— Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, aseguró que la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es fundamental frente a la amenaza de que el presidente Donald Trump aplique el artículo 2205 para abandonar el actual Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

"Va a ser difícil que alguien, ya sea los demócratas o republicanos, quieran quedarse con un muerto en sus manos y no va a ser fácil.

"¿Qué es lo que está en la mesa? La posibilidad de que el presidente Trump amenace con disparar la 2205 (...). Ese escenario, lo veo, sin duda, de altisísimo riesgo", explicó Guajardo en el foro 'La relación comercial en América del Norte y el destino del T-MEC'.

El artículo 2205 permite que cualquiera de los miembros pueda abandonar el todavía actual TLCAN, pero debe anunciarlo seis meses antes de que ocurra; las otras partes podrán continuar con el Tratado.

Por su parte, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estima que el T-MEC será ratificado entre mayo y junio de este año.

Guajardo reconoció que la ratificación se ratificará en Estados Unidos, debido a las peticiones de los demócratas.

Asimismo, destacó que el apartado laboral tiene mejores condiciones que las actuales.

"Yo creo que vamos a estar en medio de las patadas, eso es innegable. Hemos estado escuchando a los demócratas diciendo que lo que hay no es suficiente y, ésta es una visión como ex secretario, el capítulo laboral que está en el Tratado, y sobre todo en el anexo, es algo que los demócratas nunca, ni siquiera llegaron a soñar con la Administración Clinton y Obama.

"Lo que hay es suficiente, sin duda, para fortalecer el esquema de derechos laborales mexicanos", detalló Guajardo.