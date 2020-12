Aportaron informales 23 de cada 100 pesos a economía

Omar Morales/El Diario / Un bolero atiende a un cliente en la zona Centro

Por cada 100 pesos generados a la economía del país en 2019, 23 fueron aportados por el sector informal.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la participación de la informalidad repuntó del 22.4% en 2018 a 23.0% en 2019.

Este resultado significa que por cada 100 pesos de Producto Interno Bruto (PIB) en el país, 77 los genera el 43.5% de trabajadores formales y 23 pesos, es decir, el 56.5%, los que laboran en la informalidad.

El Inegi destacó que del citado 23.0%, la mitad corresponde al sector informal compuesto por negocios no registrados dedicados a la producción de bienes o servicios y la mitad restante a “otras modalidades”, es decir, todo trabajo que aún y cuando labora para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no cuenta con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social y prestaciones sociales).

En cuanto a la ocupación laboral, 43.5% se emplea en el sector formal y 56.5% en el informal.

El Inegi señaló que la desagregación de la economía informal por sector de actividad económica muestra que el comercio al por menor tiene la mayor participación, con 25%; en segundo lugar está la construcción, con 15.6%; en tercer sitio se encuentran las industrias manufactureras con 12.9%; el cuarto puesto lo ocupan las actividades agropecuarias con el 11.2%.

Sigue en quinto lugar el comercio al por mayor, con 8.1%, el transporte, correo y almacenamiento se ubican en sexto sitio con un 5.3%; y en séptimo lugar los otros servicios, excepto actividades gubernamentales, que contribuyeron con 5.8%.

Dentro de las “otras modalidades de la informalidad”, el sector económico con mayor peso en su composición es el sector agropecuario, con el 22.4%; le sigue el comercio al por mayor, ponderado con el 15.7%; después el sector manufacturero, con 12.2%.

La contribución del comercio al por menor fue de 11%, en quinto lugar de participación se encuentran los otros servicios, excepto actividades gubernamentales, con el 6.1%, los servicios de transportes, correos y almacenamiento ocupan el sexto sitio con el 5.5%.

