Aplican hoteles medidas vs Airbnb

Ante la caída del 12 por ciento que tuvo la ocupación hotelera durante octubre en Ciudad Juárez, la Secretaría de Turismo del Estado y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad iniciaron una campaña para promover en el extranjero los hoteles de esta frontera.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de Canaco en Juárez, dijo que acudieron a los corporativos de abogados del Consulado de Estados Unidos para invitarlos a que, cuando vengan a esta ciudad, se queden en los hoteles y no en los llamados Airbnb o casas de huéspedes.

“Y les hicimos un comparativo de lo que gastan en una casa de huéspedes y lo que gastan en un hotel y las seguridades que tienen en ambos sitios”, mencionó.

Dijo que los resultados de estas visitas esperan verlos a largo plazo.

“Ahorita hay mucha cooperación de ambos gobiernos, del municipal y del estatal, que es lo que necesitábamos”, mencionó.

Competencia informal

El líder empresarial, quien también es propietario de hoteles, señaló que los Airbnb son la competencia informal de la hotelería.

Consideró que las propiedades de la plataforma han crecido de un 18 a un 35 por ciento en los últimos cinco años.

“Esta actividad no está regulada, nosotros a través del fideicomiso Ah Chihuahua! hemos estado presionando, pero todavía no pasa nada, ellos no pagan impuestos, están completamente libres, como los migrantes”, mencionó.

Rogelio González Alcocer, empresario también del gremio hotelero, había denunciado además que la afectación mayor es por parte de las casas de huéspedes, en las que existe toda una mafia sin que sea regulada por ninguna autoridad.

En cuanto a los Airbnb, dijo que han detectado su crecimiento a través de las encuestas que realizan a los usuarios las dos clínicas consulares que hay en la ciudad y el Fideicomiso Ah Chihuahua!, que tiene contacto con los paisanos que salen de Juárez.

Con buenas expectativas

Sobre lo que se espera en esta temporada navideña, Ramos Guevara dijo que hasta el día 20 de diciembre se tiene una buena ocupación, pero de esa fecha en adelante cae nuevamente; los primeros 15 días de enero también son negativos, pero de la segunda semana en adelante inicia la recuperación.

En el acumulado del año, la ocupación hotelera terminó con un 80 por ciento, indicó.

