'Apaga' política panel en energía del T-MEC

Ciudad de México.- El contexto político que viven México y Estados Unidos rumbo a las eleccionespresidenciales de ambas naciones para 2024, ha provocado que las consultas por la política energética mexicana se alarguen por más tiempo a fin de evitar el panel internacional bajo el T-MEC, refirieron especialistas.

"Estas consultas y cualquier otra como, por ejemplo la de maíz, entran todas en una canasta de política comercial o política bilateral, en donde influye tanto la presión de los empresarios afectados por las medidas, en este caso de lado mexicano, como por el resto de los interesados.

"Hay presión por temas migratorios o de drogas, armas, entonces es una decisión política", afirmó Alejandro Gómez Strozzi, socio en el despacho Foley & Lardner México.

Guillermo Mendoza, director de Riesgo y Análisis Político en Ansley Consultores Internacionales coincidió en que existe un interés netamente político de Estados Unidos de no iniciar un panel contra México en este momento por sus condiciones políticas.

Consideró que no hay incentivo para tener este enfrentamiento en política exterior en medio de su proceso electoral.

Explicó que un panel no ayuda al partido demócrata, que es el que ahora está en la Presidencia, por diversos temas, por ejemplo, Estados Unidos necesita que México mantenga el despliegue de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración en el sur del País para que no avancen las olas migratorias.

Aunque por otro lado los republicanos sí han presionado a la representante comercial de EU, Katherine Tai, de exigir a México cambios en su política energética, recordó Mendoza, añadió.

Gracias a que las empresas de energía de Estados Unidos y Canadá han ido resolviendo sus quejas de forma individual, comentó, se ha dado una válvula de escape porque ha reducido la intención de que se haga el panel.

Gómez Strozzi destacó que las consultas de maíz que están en curso podrían caer en el mismo camino de ser alargadas, ya que es un tema relevante para los electores y entre más importante sea, más sujeto está a las presiones políticas.

Se trata de temas que afectan a empresarios reales y segmentos de la población importantes, entonces al ser atractivos para los aspirantes a un puesto de elección van a ser referidos por los políticos y después expuestos en los medios, agregó Gómez Strozzi.

La prohibición de importación de maíz transgénico afecta a muchos medianos productores en EU, así que para ganar votos, ése tema y el energético serán manejados por los políticos, resaltó Gómez Strozzi.