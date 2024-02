'Apaga' Cofece a CFE en plantas de Iberdrola

Ciudad de México.- Aunque la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) avaló la transacción de la compra-venta de las centrales de Iberdrola, no fue como el Gobierno federal esperaba, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podrá tener participación activa, señalaron expertos.

Cristina Massa, socia de Competencia de la firma González Calvillo, dijo que la Cofece realizó su trabajo, garantizando que no exista una concentración de mercado, pero que ahora será importante conocer de qué manera se garantizará el cumplimiento de las condiciones establecidas.

"Lo que la Cofece autorizó no es lo que el Gobierno quería, porque las condiciones incluyen que no opere CFE (las centrales), o por lo menos eso deja verse en el comunicado, que no las puede operar.

"Y al exigirles mantener independencia y autonomía, pues no parece cumplirse el propósito del Gobierno de que se sume esa capacidad a la que hoy tiene CFE en generación", apuntó.

Sin embargo, para Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de Energía del Imco, falta aclarar el manejo de las centrales "de manera independiente en el mercado", pues la mayoría operan bajo el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE), el cual es administrado por la CFE bajo su subsidiaria Generación V.

"Lo que decidió la Cofece no es otra cosa más que pueden hacer esa adquisición, pero CFE no puede ejercer una influencia indebida sobre la operación de las centrales; no queda muy claro que va a suceder con la idea de que CFE operara esas centrales ni qué va a pasar con 10 de esas 13 centrales que son PIEs", sostuvo.

Recordó que los PIEs no existen por sí solos en el mercado, ya que operan a través de CFE Generación V.

"Los PIEs, explicó, operan a través de CFE, específicamente CFE Generación V, por sí solos no existen en el mercado, sino a través de sus contratos con la Comisión, a los que todavía les quedan varios años de vigencia, entonces no queda claro que es lo que va a pasar", puntualizó Ocampo.

El jueves de la semana pasada, la Cofece dio a conocer su resolución sobre la venta de las 13 centrales de la española Iberdrola a Mexico Infrastructure Partners (MIP) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), pero condicionó a ciertas medidas la operación.

Entre ellas, a que exista una operación de las plantas de manera independiente en el mercado, evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores y que el Fonadin y las partes involucradas no pueden tener más del 51 por ciento de participación en la inversión de aquí a dos años.