Anuncian color del año: Upward SW 6239

Sherwin-Williams | Upward SW 6239, el color del año para Sherwin-Williams, es un tono que se puede llevar desde estilos costeros clásicos hasta los nórdicos. Sherwin-Williams | Habanero chile SW 7589 es un rojo apasionado y explosivo que se puede combinar con tonos neutros como blanco, negro y gris, un mix que ayuda a crear un look más clásico y contrastante. Sherwin-Williams | Wooden reception desk in sunny office with big window and city view, wooden floor and white walls. 3D rendering

Ciudad de México.- El color del año pronosticado por los especialistas de Sherwin-Williams es el Upward SW 6239, un fresco y entusiasta tono azul que evoca una sensación de paz e invita a ir más despacio, tomar un respiro y permitir que la mente se aclare. Dicho tono es ideal para espacios donde se quiera crear un ambiente de tranquilidad, ideal para cuartos de meditación o salas de estancia. Es un color que se puede llevar fácilmente desde estilos costeros clásicos hasta nórdicos. Otro color que cobra auge este año es un rojo "picoso", apasionado y explosivo que denota matices intensos, como el Habanero chile SW 7589. Esta tonalidad se puede combinar con tonos neutros como blanco, negro y gris, un mix que ayuda a crear un look más clásico y contrastante. Pero, si lo que se busca es un ambiente más atrevido, los analistas de la firma aconsejan mezclarlo con tonos como azul cobalto o morados. Y, para quienes gozan de tonalidades más "veraniegas", Sand Dollar SW 6099 es un color que estará presente por su versatilidad. Es perfecto para espacios de recreación como comedores, salas de estar, terrazas o cualquier lugar donde se busque crear un ambiente de calidez, ideal para tardes de convivencia en familia o amigos.