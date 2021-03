Anuncian cambio de estafeta en Canaco

Archivo/El Diario / Rogelio González Alcocer es el presidente saliente

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Ciudad Juárez convocó a una asamblea general ordinaria que se celebrará el próximo lunes 29 de marzo para la renovación de la presidencia.

Por parte de otros organismos empresariales se dio a conocer que Rogelio Ramos Guevara reemplazará a Rogelio González Alcocer, quien deja ese cargo para buscar la vicepresidencia de Concanaco Nacional.

A través de un desplegado publicado en este medio, Canaco Juárez lanzó la convocatoria a todas las empresas con afiliación vigente para que asistan a la reunión a llevarse a cabo de manera virtual y presencial.

La asamblea general ordinaria dará inicio a las 12:00 horas y dentro de las órdenes del día está la apertura de la elección de 10 consejos propietarios y 10 consejos suplentes, de acuerdo con las planillas previamente autorizadas.

También se tomará protesta al nuevo consejo directivo y al nuevo presidente.

Anteriormente González Alcocer manifestó su interés por una vicepresidencia de la Concanaco, motivo por el cual no se reelegirá como presidente del organismo en Juárez.

“Me retiro este año, no me voy a reelegir, debo decirlo, me lo han pedido varios amigos y en la misma cámara, pero tengo invitaciones para ser consejero nacional de la Concanaco, que con mucho gusto la voy a aceptar, y también próximamente habrá elecciones a nivel nacional; una de las planillas encabezadas por Héctor Tejada, tesorero de la Concanaco, me está invitando para que participe y me una a ellos”, comentó a El Diario el pasado 18 de enero.

Mientras que Rogelio Ramos Guevara, representante de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez, se alista para dirigir la Canaco Juárez, según integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx