Anticipan que arrestos agraven situación con agricultores

Ciudad de México.- Las recientes detenciones de dirigentes agrícolas y al menos una veintena de órdenes de aprehensión por manifestaciones contra la comercialización de granos aumentará el descontento entre agricultores, quienes padecen la falta de financiamiento, una grave sequía y bajos precios de mercado, consideró Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó a Baltazar Valdez, presidente Campesinos Unidos de Sinaloa, y a Felipe Zevada, líder de la organización Frente de Navolato.

Además, ordenó más arrestos por los bloqueos realizados por la inconformidad de los precios fijados para este año en la comercialización del maíz en el libre mercado.

Para García Moreno, productor de sorgo, estos arrestos representan una medida inédita por parte de algún Gobierno contra manifestaciones campesinas, lo que en medio de un ambiente de desacuerdos entre agricultores y políticas públicas puede aumentar la intensidad de las acciones en pleno proceso electoral.

En medio de un escenario de desencuentros a lo largo del actual sexenio, este tipo de acciones puede recrudecer los desacuerdos.

"Esto lo único que va a hacer es agravar más el problema, la gente no se va a dar por vencida tan fácilmente, hay un tema económico muy complicado, un año como este en el que sabes que no vas a salir con costos de producción si el Gobierno no te da un apoyo", consideró García Moreno.

Si bien, puede considerarse que las manifestaciones rebasan la legalidad, es necesario que las autoridades entiendan que la intensidad de las quejas corresponde a la crisis que viven los agricultores en el país.

"Nadie le hace caso a los agricultores, pareciera que no pasa nada. Hoy más de la mitad o un porcentaje más alto de los agricultores de este país, con los precios que tenemos, que no es culpa del Gobierno, más del 75, 80 por ciento de los agricultores no van a lograr sacar sus cotos de producción", afirmó.

Baltazar Valdez fue detenido por los bloqueos sobre las instalaciones de Pemex en Topolobampo, Sinaloa, así como bajo la acusación de sabotaje a las instalaciones del Aeropuerto de Culiacán. Salió bajo fianza este fin de semana y mañana reiniciará su proceso judicial.