Anticipan exportaciones caída del PIB

La caída en las exportaciones registrada en septiembre aunada a los débiles datos de julio y agosto, anticipan un descenso en el dato del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral, mismo que se dará a conocer mañana miércoles.

El valor de las exportaciones mexicanas registró su descenso más profundo en 46 meses (3 años 10 meses) el mes pasado, al reducirse 5.26 por ciento respecto a agosto, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En julio y agosto las exportaciones habían subido 1.03 y 3.03 por ciento, respectivamente, pero al mes siguiente vino el descalabro.

El retroceso fue resultado de cambios desfavorables en las principales divisiones del sector, sobre todo de la parte no petrolera, la cual sufrió un revés de 5.40 por ciento, sólo inferior a lo reportado en noviembre de 2015, cuando se desplomó 5.94 por ciento.

Al respecto, el economista Juan Eleuterio Muñoz Rivera, explicó que en lo que va del año se ha observado una clara disminución de la exportación petrolera.

“Afecta mucho la disminución del precio de petróleo en el monto de las exportaciones, sin embargo, lo que está compensando la balanza son las exportaciones agropecuarias, sobre todo las del sector agrícola como el aguacate y el jitomate. En el pecuario, el ganado bovino también ha crecido y en el otro sector de bienes y servicios como tequila y cerveza han ido en aumento y esas exportaciones son las que están permitiendo que no haya un déficit más grande”, dijo.

Según el reporte de Inegi, las ventas petroleras retrocedieron durante septiembre, presentando un descenso de 2.60%, por cuarta ocasión consecutiva.

Las ventas de otras mercancías petroleras cayeron 3.01% en septiembre y las de petróleo crudo 2.53%. En el agregado no petrolero, las tres principales subdivisiones se contrajeron en sus exportaciones o ventas al exterior. El ramo agropecuario se hundió 22.80 por ciento, su peor desempeño en 11 años a tasa mensual.

Las exportaciones extractivas decrecieron 14.61% mensual en septiembre de 2019, acompañadas por la parte fabril, ya que observó su descalabro relativo más marcado en 37 meses, tras dos avances al hilo.

Muñoz Rivera comentó que un factor a considerar son las exportaciones a otras naciones diferentes a Estados Unidos, principalmente en el tema de manufactura y el sector automotriz, lo que calificó como una reacción de nuestro país por buscar otros mercados ante la incertidumbre de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los datos del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de julio y de agosto que presentaron una caída de -0.6 y de -0.4 por ciento, preceden a lo que se informó en cuanto a exportaciones.



[email protected]