Anticipan amparos por topar precio de gas LP

Ciudad de México— Fijar un tope máximo al precio del gas LP dará lugar a amparos debido a que se viola la Ley Federal de Competencia Económica, advirtió Eduardo Pérez Motta, expresidente de lo que era antes la Comisión Federal de Competencia.

En entrevista, afirmó que existen elementos de ilegalidad en la decisión de establecer un control de precios para la venta de este producto ya que antes se debe efectuar un estudio para determinar las zonas donde no han condiciones de competencia.

"La pregunta es si esto es legal o no y francamente hay elementos de ilegalidad que dan lugar a amparos. Para poder controlar precios, lo que la Ley de Competencia establece es que primero tienes que pedirle a la autoridad de competencia que haga un estudio de condiciones efectivas de competencia.

"Y si las hay, no puedes regular, si no las hay, entonces sí puedes regular precios en estas circunstancias. Pero esto no se está pidiendo de esta manera, más bien se le está pidiendo a la Comisión Reguladora de Energía que ponga los precios máximos", comentó.

Y recalcó que hay una posible violación a diferentes leyes, en particular a la manera como debe operar la Ley de Competencia.

Desde su punto de vista, la decisión que está tomando el Gobierno federal es contraria al funcionamiento de los mercados.

"No me extraña una decisión como estas porque en energía lo que hemos visto es una colección de decisiones de política pública que lo que muestra es un gran desprecio por la operación de los mercados. Ha sido proteger a un monopolio del Estado, ya sea de generación eléctrica o de extracción y venta de combustibles, que es Pemex", consideró Pérez Motta.

Afirmó que administrar un control de precios representa una operación costosa, en lugar de llevar a cabo acciones más sencillas, como permitir la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio o abarrotes.

"Con eso se abriría espacio para que cualquiera de las empresas se pueda colocar y pueda venderlos en cualquier lado", subrayó.

Pérez Motta cuestionó quién se encargará de controlar los precios en todo el país, ya que la Profeco no tiene la capacidad de hacerlo.