Anticipa IMEF afectación por alza al salario

Ciudad de México— El incremento del salario mínimo afectará a la generación de empleos, inflación o informalidad laboral, aseguró el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).

Ayer se anunció el incremento del salario mínimo de 102.68 a 123.22 pesos diarios, mientras que en la zona fronteriza se incrementó de 176.7 a 185.56 pesos.

“Si las empresas tienen márgenes para adoptar esos incrementos no pasa nada. Si no tienen márgenes, o lo repercuten a los consumidores, tienen que decidir si reducen contrataciones o despiden o tienen que decidir si se van a la informalidad”, afirmó Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto.

Recordó que la generación de nuevos empleos formales en noviembre ha sido el más bajo desde 2018, con sólo 350 mil en el año.

“Hay que preguntarse si el tema de los salarios está frenando la generación de empleo”, dijo, recordando el incremento que se hizo a inicios de 2019.

“Los sectores beneficiados por el incremento del salario mínimo –pero a la vez afectados con una posible menor generación de empleos– serán los negocios pequeños en comercio, restaurantes, jornaleros del campo y construcción”, señaló.

“El salario mínimo está tratando de solucionar un tema de justicia social, lo que no sabemos es si algunos trabajadores preferirían aceptar un sueldo más bajo con tal de tener el trabajo”, afirmó.

Explicó que la mejor forma de crear empleos mejor remunerados es generar las condiciones para invertir, como seguridad y certidumbre.

Por otro lado, con el crecimiento de 0% esperado para 2019, se descartó la posibilidad de lograr un crecimiento de 4% acumulado al final del sexenio.

“Las condiciones para que se dé matemáticamente el crecimiento de 4%, dado el crecimiento de 0% y las perspectivas de 1% para el próximo año, nos ponen muy cuesta arriba que se logre un crecimiento de 4% a lo largo del sexenio”, aseveró Fernando López Macari, presidente del IMEF.