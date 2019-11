Analizan impacto de facturas al instante

Ante la nueva modalidad de facturas inmediatas que entrará en vigor a partir del próximo año, Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, apuntó que dicho organismo se encuentra en el análisis de ello.

El líder de la Canaco dijo que no se sabe todavía si esta opción traerá beneficios o complicaciones a los comercios, por lo que con abogados fiscalistas estudian este tema.

“Lo estamos analizando, no puedo decir ahorita si esto sería un beneficio o un perjuicio, el tema no es fácil y tenemos que analizarlo bien”, apuntó.

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron que la emisión de estas facturas arrancará durante los primeros cuatro meses del 2020.

Dichas facturas serán emitidas a través de las terminales de punto de venta (TPV) de los diferentes comercios. En ese sentido, la expedición será posible a los chips de las tarjetas de crédito y débito, los cuales podrán contener el Registro Federal del Contribuyente (RFC) que podrá ser leído por las TPV para la impresión de una factura con código QR, según explicó en conferencia de prensa, Luis Niño de Rivera, presidente de la AMB.

La aplicación iniciaría en pequeños comercios como farmacias, gasolineras y otros, aunque otros sectores serán incorporados de manera gradual.



