Analiza EU bajar impuestos a nóminas

Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca están discutiendo la posibilidad de un recorte temporal en los impuestos a las nóminas en un esfuerzo por impulsar la economía ante una posible desaceleración, informó el Washington Post.

Las conversaciones están en etapas iniciales, según el Post, que citó a tres personas familiarizadas con el tema.

De acuerdo con el medio, los funcionarios no han decidido si llegar al Congreso para pedir formalmente una reducción. La Casa Blanca no respondió inmediatamente un pedido de comentarios.

Millones de estadounidenses pagan un impuesto a las nóminas de un 6.2 por ciento sobre sus ganancias para financiar el seguro de salud Medicare para las personas de más edad y el Seguro Social, que proporciona los pagos por retiros, afirmó el medio.

El Post no dijo qué proporción de baja discutían las autoridades. El último recorte a las nóminas de sueldos se produjo durante el Gobierno de Barack Obama, cuando hubo una reducción al 4.2 por ciento para alentar el gasto de los consumidores durante una recesión económica. El impuesto fue restablecido en 2013, según el Post.

Las discusiones sobre las bajas de impuestos a los salarios se producen en medio de la preocupación sobre una posible desaceleración económica en momentos en que Estados Unidos y China libran una guerra comercial.

La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses se invirtió la semana pasada por primera vez desde 2007, en una señal de que la economía podría dirigirse a una recesión.