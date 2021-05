Amplía EU visas a inversionistas mexicanos

Monterrey– Estados Unidos está concediendo visas de inversionista o comercio internacional por cuatro años (renovables) para los mexicanos que inviertan a partir de 100 mil dólares o que importen y/o exporten.

Esta medida sin precedentes la tomó el Departamento de Estado del vecino país durante la pandemia por el Covid-19, pero poca gente lo sabe. Incluso se abrió la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para la tramitación digital y más rápida de dichas visas. Antes sólo podían conseguirse con fecha de vigencia de un año y tramitarse de forma más lenta a través del Consulado de Ciudad Juárez, saturado en la actualidad.

“Debido a la crisis económica tras la pandemia, a los mexicanos les resulta cada vez más difícil decidir dónde invertir su patrimonio para mantenerlo a salvo y, al mismo tiempo, conseguir las rentabilidades existentes antes de 2020”, explicó Marco Pacheco, abogado con licencia para ejercer en México y Estados Unidos.

“En México, la incertidumbre financiera y medidas gubernamentales dificultan todavía más la toma de dicha decisión, por lo que el país registra la peor caída en la inversión nacional en 25 años”, abundó.

Ante esta situación, detalló Pacheco, Estados Unidos ha reaccionado facilitando la obtención de visas de inversionista y de comercio internacional para mexicanos y sus familias con la idea de captar capital extranjero y potenciar el boom en ciertos sectores de la economía.

De hecho, los negocios rentables en la Unión Americana pueden abrir la vía a sus dueños mexicanos para solicitar la residencia permanente y, posteriormente, la ciudadanía.

“Las reglas son muy claras, pero se trata de una oportunidad sin precedentes”, agregó el abogado. “Muchos de nuestros clientes están aprovechando la oportunidad de obtener visas de inversionista, con una vigencia inicial de cuatro años y renovables indefinidamente si su negocio funciona, a través de poner a trabajar el recurso de mínimo 100 mil dólares en Texas y otros estados del país”.

Alfonso Couceiro, abogado en Estados Unidos y España, comentó que es muy inusual que a un cliente del Despacho Pacheco Couceiro & Quintanilla Law Firm, de la que es socio, le vaya mal en su inversión en Estados Unidos.

“Cuentan con el asesoramiento legal y estratégico adecuado para operar en un país que ofrece muchas oportunidades de mercado y altas rentabilidades.

“Con el asesoramiento adecuado es mucho más sencillo de lo que se puede pensar y, con la estrategia fiscal internacional apropiada, puedes incluso ahorrar impuestos en ambos países”, finalizó.

Cabe recalcar que hay muchos mexicanos que no se atreven a dar el paso por pensar que invertir en EU es complicado, conlleva altos impuestos, y que si no inviertes altas cantidades de dinero no te van a dar una visa para vivir allí y poder así controlar sus inversiones”, mencionó.

Sin embargo, declaró Couceiro, esta idea preconcebida está muy alejada de la realidad.

