Amazon busca convertir los centros comerciales en centros logísticos

Según un informe del Wall Street Journal, el gigante del comercio electrónico está actualmente en conversaciones para convertir decenas de centros comerciales J.C. Penny y Sears que rápidamente se están vaciando en malls concurridos. Simon Property Group, que posee centros comerciales en todo el condado, incluso antes de la pandemia, supuestamente buscó llevar a Amazon al menos a algunas de sus muchas ubicaciones en todo el país.

Tal acuerdo proporcionaría a Amazon centros perfectos para entregas en el mismo día y podría disminuir aún más el estado del centro comercial como un destino de compras físico.

En particular, esta no sería la primera vez que Amazon reutiliza centros comerciales para sus propios esquemas de venta. En mayo del año pasado, el Wall Street Journal publicó un informe titulado "Por qué Amazon está devorando los centros comerciales fallidos", que se centró en una práctica similar en el noreste de Ohio.

Los propietarios de centros comerciales han visto venir un cambio desde hace mucho tiempo, y en 2017 intentaron alejarse de lo que se consideraban negocios tradicionales de centros comerciales a tiendas de comestibles, gimnasios y restaurantes elegantes.

"Nuestras propiedades no son solo para el comercio minorista o las compras", dijo el director y propietario del centro comercial CBL & Associates Properties, Stephen Lebovitz, en un comunicado informado por CNBC en ese momento, "sirven como lugares de reunión para sus respectivas comunidades".

Dado que muchas comunidades no pueden reunirse de manera segura frente al coronavirus, quizás no sea sorprendente que la tendencia a alejarse del centro comercial solo se acelere. Y, si lo hace, no es demasiado sorprendente que Amazon esté allí para recoger cualquier pieza en descomposición que quede.