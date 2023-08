Amagan transportistas en Ferrovalle con paro indefinido

Ciudad de México.- El paro que realiza la Asociación de Transportistas de Pantaco desde el pasado 8 de agosto en la Terminal Intermodal de Ferrovalle podría ser por tiempo indefinido, pues falta negociar con varias empresas navieras.

Actualmente, la terminal Ferrovalle-Pantaco maneja 500 mil contenedores anuales, de los que cerca de 70 por ciento es de empresas navieras. Las mercancías que llegan ahí se distribuyen al Centro del País.

Un integrante del organismo que pidió omitir su nombre explicó que los transportistas continuarán sin ofrecer servicio a aquellas navieras que no quieran negociar un incremento a las tarifas de los servicios que prestan.

El transportista aseguró que las tarifas no han subido desde 2014 pese a que los fletes marítimos tuvieron incrementos exorbitantes durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y las empresas navieras registraron fuertes ganancias.

"Actualmente, el precio de los fletes que nos pagan las navieras va de los 2 mil 500 pesos a 3 mil 300 pesos.

"Lo que estamos solicitando es que haya una tarifa base de 5 mil 500 pesos por un recorrido de 20 kilómetros a la redonda de Patanco y con un peso de 21 toneladas", explicó en entrevista.

El transportista comentó que navieras como la francesa CMA CGM y Representaciones Marítimas ya negociaron el alza en las tarifas y con ellas se efectúan los servicios con normalidad.

Por el contrario, entre las navieras con las que no se ha reestablecido el servicio se encuentran Hapag-Lloyd, Cosco Shipping Holding (COSCO), Orient Overseas Container Line (OOCL), ONE, Maersk, Evergreen Shipping, Wan Hai, ZIM, entre otras.

"El paro continúa. El hecho de que los camiones no estén en la calle no significa que el servicio se les haya reestablecido a las navieras.

"Ellas nos exigen unidades nuevas pero no pagan una tarifa justa", advirtió.

Hasta el momento, los transportistas señalan que hay 5 mil contenedores detenidos por esta situación, sin embargo, ese es el cálculo sólo de los servicios que se les otorgan a las empresas navieras, falta contabilizar los contenedores de los ferrocarriles que vienen de la frontera.

Los transportistas no sólo demandan mejores tarifas, sino también reclaman el mal servicio de la mencionada terminal intermodal, pues aseguran que al ser la única operadora en Pantaco ésta excede el tiempo de atención, en donde se tiene registro de hasta 14 horas de espera.

"El llamado hacia las autoridades es a sentarnos en una mesa de trabajo, para que las problemáticas que estamos pasando ya no se den. No es cuestión de victimizarnos, somos invisibles, pero si nosotros no nos movemos esto se para. Pedimos respeto, tarifas y trato digno", expuso.

Pese a que los transportistas aseguran que el paso continua, las autoridades indican lo contrario.

Por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que realizó gestiones ante las instancias correspondientes para restablecer las labores.

"No fue un bloqueo, sino de un paro de labores por autotransportistas. Las labores se reanudaron el 14 de agosto", expuso en un breve comentario enviado a REFORMA.

Hasta ahora Ferrovalle no ha emitido un posicionamiento sobre esta problemática.

La Asociación de Transportistas de Pantaco está compuesta por 500 empresas transportistas entre hombres-camión y líneas transportistas, que en su conjunto ostentan aproximadamente mil unidades pesadas.