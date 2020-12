Amagan dueños de gimnasios con tomar ‘Pueblito Mexicano’

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante la falta de respuesta por parte de Gobierno del Estado para permitir a gimnasios y salones de eventos reabrir, algunos de los representantes de centros dedicados al acondicionamiento físico amagaron con plantarse en la Unidad Administrativa Pueblito Mexicano para realizar desde dichas instalaciones sus entrenamientos, así como llevar a cabo una apertura aun sin la autorización correspondiente.

“La lógica del Gobierno para no dejarnos trabajar es que nuestros gimnasios al ser espacios cerrados no son aptos para que ingrese la gente, sin embargo, el Pueblito Mexicano sí puede trabajar con todas sus oficinas abiertas para recibir los pagos de impuestos y otros trámites, ahí sí se permite que las personas se junten y hasta hagan filas, es una incongruencia lo que hacen, es por eso que como ese espacio sí es apto para la gente, desde ahí vamos hacer nuestros ejercicios”, dijo Cristopher Ramírez, integrante de la agrupación Gimnasios Unidos Juárez.

Debido al hartazgo de los representantes de gimnasios tras más de ocho meses sin trabajar, aseguraron que una vez más buscarán tener un acercamiento con las autoridades estatales para que se les permita reabrir sus establecimientos, acatando todos los lineamientos y protocolos que les sean impuestos para prevenir contagios por Covid-19. Crearán una cámara empresarial Durante una reunión que representantes de dicho gremio sostuvieron en las instalaciones de Alcatraz Gym de la avenida Tecnológico, los presentes acordaron que como parte de las estrategias que podrían implementarse, luego del “supercierre”, será la creación de una organización o cámara empresarial para defender los espacios dedicados al deporte en la ciudad.

Asimismo, se destacó que se dará oportunidad a las autoridades para que escuchen las propuestas de los representantes de gimnasios, salones de eventos y otros giros que permanecen cerrados por ser considerados actividades no esenciales, sin embargo, de no obtener una respuesta una respuesta favorable, se analizó la posibilidad de realizar una apertura generalizada aun sin la autorización del Gobierno.

“Nos dicen sólo que ya presentaron nuestra incertidumbre al Gobierno, pero no tenemos respuestas contundentes para reactivar nuestra economía, queremos una solución, estamos dispuestos a tomar acciones más duras, porque no se nos hace justo que otras actividades estén abiertas y nosotros no, cuando lo único que hacemos es fomentar la salud y el deporte”, dijo.

“Ya son 9 meses y estamos hartos, sólo en la empresa donde trabajo se tuvieron que vender dos gimnasios, uno aquí y otro en Chihuahua porque la situación se volvió insostenible, y así están muchos de nuestros compañeros, al borde de la quiebra, no entendemos por qué nuestras instalaciones no son aptas si contamos con todos los mismos protocolos que tienen otros comercios y que marca la Secretaría de Salud”, agregó. Ramírez señaló que una de las propuestas que se hicieron durante la reunión fue la de abrir algunas sucursales de gimnasios en la ciudad a partir del lunes aun desacatando los lineamientos del Gobierno del Estado.