Alza salarial impulsa a restaurantes

El incremento al doble al salario mínimo, que se dio desde el 1 de enero, se reflejó en un repunte de 10 por ciento en las ventas de los restaurantes.

Cristina Cunnigham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), comentó que a pesar de ser un mes difícil, en el primer mes del año se notó más visita de comensales.

“Este enero, a diferencia del año pasado, tuvimos más afluencia y un incremento en ventas del 10 por ciento.

“Enero tiene sus dificultades por los aumentos a los gastos fijos, pero con el sueldo que se subió al doble en algunos de los casos, tuvimos una afluencia constante”, dijo.



Incierta, devolución del 8% de IVA

Desde el primer día del año entró en vigor también el decreto de estímulos fiscales para la frontera en el que los comercios podían acceder a beneficios como la reducción del IVA a la mitad, baja que también verían reflejada los consumidores en el precio de los bienes y productos adquiridos.

Al respecto, la presidenta estatal de Canirac apuntó que aunque la mayoría de los restaurantes se inscribió al padrón de beneficiarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no ha habido una respuesta por parte de la dependencia sobre si son candidatos o no a recibir dicho estimulo.

“Es un tema que se ha detenido, algunos, yo creo que la generalidad, sí nos metimos al tema de bajar un 8 por ciento el IVA desde la segunda o tercer semana de enero, pero no se ha dado nada. Estamos inscritos, mas no hay una respuesta de parte de Gobierno de que ya esté autorizada”, apuntó.

Mientras eso sucede, las ganancias de los restaurantes podrían verse afectadas debido a que tienen que aguantar esa diferencia de impuestos.

“No nada más es que nos autoricen, es a la hora de hacer tus cuentas, puede causar bastante daño. Cuando haces la corrida financiera, ese 8 por ciento de diferencia, como no hay cómo te lo van a devolver, se queda bailando”, mencionó.

Por último, recordó que el gremio se alista con promociones para el 14 de febrero, una de las fechas más importantes donde las ventas se incrementan hasta un 35 por ciento.



