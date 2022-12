Alza de precios supera incrementos al mínimo

A pesar de los aumentos al salario mínimo de los últimos cuatro años, el alza de precios ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo de las personas.

Desde 2019 hasta 2023 las alzas representan 223.64 pesos diarios en Ciudad Juárez, mientras tanto, la inflación acumulada desde enero de hace tres años hasta la primera mitad del noviembre de 2022, es del 23.16 por ciento.

El incremento sólo en los alimentos es del 35.86 por ciento en este tiempo, según el Inegi.

El huevo antes costaba 48.99 pesos la cartera con 30 piezas, mientras que hoy se vende hasta en 95 pesos, un alza de 46 pesos en menos de cuatro años.

El kilo de tortillas de maíz ha subido 10 pesos por kilo. De costar 17 hace casi cuatro años, hoy vale hasta 27 en tortillerías.

El kilo de aguacate hoy se vende en 60 pesos, cuando en el 2019 valía 26.66 pesos. El galón de leche se vendía antes en 48 pesos, 20 pesos más barato que lo que cuesta en la actualidad.

La pechuga de pollo sin hueso a granel tenía un valor de 50 pesos el kilo, menos de la mitad de los 120 pesos que cuesta hoy.

En ese entonces la milanesa de res costaba 130 pesos el kilo contra los 180 de hoy, un alza de 50 pesos en este tiempo. La pierna de cerdo con hueso pasó de 45.99 a 59.99, mientras que el filete de mojarra subió de 82.99 a 105.99 pesos el kilo.

En cuanto a las gasolinas, en enero de 2019 el litro de la Magna rondaba entre 12.99 y 14.45, contra los 15.55 y 17.56 de hoy.

A partir del 1 de enero del 2023 el salario mínimo en la frontera norte pasará de 260 a 312 pesos diarios. El aumento es de 52 pesos al día, que representan mil 584 pesos mensuales para esta zona fronteriza.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que este aumento va a agravar la inflación porque a final de cuentas para las empresas será más caro producir.

“Si me cuesta más producir algo, le tengo que subir el precio, no hay otra solución. Aquí me va a aumentar un 20% el costo en mano de obra y si ya no tengo ganancias suficientes para absorberlo voy a tener que subir precios o cerrar”, apuntó.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, encargado del Laboratorio de Economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mencionó que aumentar el salario 20 por ciento compensa la pérdida del poder adquisitivo que han tenido las personas con la inflación.

Sin embargo, agregó que todavía se tienen que presentar aumentos más grandes para que se tenga un salario equivalente al de 1982, cuando aún no perdía su valor.

“Es adecuada la política, el único problema es que este es el salario mínimo general y una cantidad no muy grande de trabajadores están regidos por esta norma”, dijo.

Agregó que el grueso de trabajadores está regido por los salarios contractuales, que también deberían incrementarse 10 por ciento como mínimo.

“El año pasado estos salarios contractuales tuvieron un crecimiento de entre el 4 y 5 por ciento, pero este año, para que realmente se pudiera mejorar la condición de la clase asalariada, tendría que ser al menos un incremento del 10 por ciento”, dijo. Agregó: “El alza del 20 por ciento ya es un hecho, pero para que esto sea más selectivo en término de poder de compra y en mejora del crecimiento económico, tendrían que subirse los salarios contractuales”.

En los cuatro años que van de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el alza al mínimo en la frontera ha sido de 253.10 por ciento, con cinco aumentos consecutivos.

En 2019 se incrementó al doble, al pasar de 88.36 a 176.72 pesos diarios, en 2020 subió a 185.56, en 2021 a 213.39 y en 2022 a 260.34, para aumentar a 312 pesos en 2023.

En total son 93 mil 374 personas en Ciudad Juárez las que ganan un salario mínimo, lo que representa el 18.3 por ciento de los 511 mil 426 trabajadores formales que existen en toda la ciudad, de acuerdo con datos del IMSS.

Mientras tanto, el 69 por ciento de los trabajadores gana en promedio 10 mil pesos al mes, lo que equivale a 345 mil 217 personas. El experto afirmó que aunque no ha habido un efecto de traspase inflacionario, se espera cerrar el 2022 con un 8 por ciento en la inflación y el próximo año oscilar entre 5 y 7 por ciento.

“Si yo uso estos años, 2019 a 2022 y veo el comportamiento de la inflación y veo si uno de los determinantes es el componente salarial, se nota que prácticamente es inexistente su efecto, es decir, los aumentos no han sido inflacionarios, por lo tanto, resultan convenientes”, afirmó el académico.