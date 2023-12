Alza al mínimo beneficia sólo al .06% aquí

El aumento al salario mínimo en esta frontera en los últimos 6 años –período de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador– acumula un 324.27 por ciento, que se traduce a 286.53 pesos, los cuales benefician directamente al 0.06 por ciento de trabajadores. En Ciudad Juárez hasta octubre pasado había 509 mil 830 trabajadores registrados ante el IMSS, de los cuales sólo 319 ganan un salario mínimo. De acuerdo con los datos del instituto, el grosor de trabajadores, que son 206 mil 786, ganan entre 3 y 4 salarios y 121 mil 830 entre 4 y 5.

El salario mínimo en la frontera norte será 62.48 pesos mayor en 2024 al pasar de 312.41 pesos diarios a 374.89, lo que equivale a un aumento del 20 por ciento, aprobó e informó ayer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

En comparación con el salario mínimo de 88.36 pesos en 2018, cuando arrancó el Gobierno de AMLO y propuso el alza salarial al doble, el alza acumulada es de 286.53 pesos equivalente al 324.27 por ciento.

En el resto del país, el salario mínimo pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios.

El aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2023, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 41.26 pesos para la ZLFN y de 27.40 pesos para el resto del país, y un incremento por fijación de 6 por ciento sobre la suma de éstos.

El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales, explica la Conasami.

De acuerdo con datos del Inegi, la inflación acumulada de diciembre de 2018 a octubre de 2023 fue de 23.64 por ciento y en el rubro de alimentos o transporte es aún mayor: en alimento del 35.74 por ciento y en transporte del 30.77 por ciento, lo que refleja también ese aumento de salario.

La contadora Ángela Rodríguez indicó que para los que no ganan el mínimo, que es la mayoría, ese aumento en salario que ya no les llega, se traduce sólo en mayor pago de impuestos, por lo que en vez de tener un mayor ingreso, éste se les “achica”. Explicó que este aumento al salario mínimo beneficia directamente sólo a los que ganan el mínimo, que en materia son muy pocos, al resto no se les aumenta el salario pero sí el mayor pago de impuestos. El salario les aumenta sólo si el empleador les aumenta por otro motivo o quiere hacerles esa alza proporcional al mínimo.