Alta inflación agravó la cuesta de enero

La inflación anual hizo aún más difícil la cuesta de enero para los juarenses, ya que repuntó nuevamente en el primer mes del año, al ser del 4.08 por ciento, la más alta en los últimos ocho meses.

En diciembre pasado, la inflación a tasa anual en Ciudad Juárez había tenido una ligera baja, ya que fue del 3.68 por ciento, mientras que en noviembre fue del 4.01 por ciento, en octubre de 3.59, en septiembre de 3.27, en agosto de 2.63, en julio de 3.22, en junio de 3.74 y en mayo de 4.29 de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En enero, los incrementos que más impacto tuvieron al bolsillo de los juarenses corresponen a la cebolla, 96.79 pesos más cara que en enero del año pasado. Sólo de diciembre a enero registró un aumento del 34.97 por ciento.

El kilo de cebolla se vende en un promedio de 70 pesos en los diferentes supermercados.

A la lista de aumentos le sigue el tomate, que se elevó un 74.89 por ciento en un año. Su aumento con respecto al mes anterior fue del 49.44 por ciento, por lo que el kilo también se vende en un promedio de 70 pesos.

La calabacita aumentó un 33.77 por ciento en un año.

Otros productos de consumo familiar que registran incrementos son las galletas, con una inflación anual del 21.14 por ciento, el pan de caja un 11.55 por ciento, las tostadas un 8.61 por ciento, la pasta para sopa un 8.10 por ciento y el pan blanco un 6.68 por ciento.

“A mí, por ejemplo, el sueldo no me subió, porque yo no gano el mínimo, pero eso no quiere decir que no me afecte que suban los precios, yo soy madre soltera y hago rendir mi dinero, pero el año sí empezó difícil porque todo subió, y ahora en este mes pues también hay que pagar la revalidación, antes de que suba más”, dijo Johana Villa, quien realizaba ayer compras en un supermercado S-Mart.

Entre los productos que son parte de la canasta básica, que, por el contrario, han disminuido su precio, se encuentra el pollo, que bajó un 16.36 por ciento en un año, y en un mes un 4.69 por ciento, y la carne de cerdo que tuvo una deflación del 12.20 por ciento.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx