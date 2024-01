Alistan iniciativa para crear Ley de Sofomes

Ciudad de México.- El gremio de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) alistan una iniciativa para crear lo que será una ley específica para el sector que integrará preceptos de la Ley Fintech.

Lo que existe para regularizar a las Sofomes es la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, pero no una ley específica que atienda las necesidades actuales del sector que ya es digital, indicó Emanuel González, nuevo presidente nacional de la Asofom, organismo que representa a este gremio.

Se busca que la nueva Ley de Sofomes comparta algunos artículos y disposiciones que hoy están delineados en la Ley Fintech, dada la transformación digital que han tenido las Sofomes, detalló González en conferencia de prensa con motivo de la toma de protesta como nuevo presidente de Asofom.

"Lo que estamos buscando particularmente es que no existe una ley para Sofomes, estamos buscando que exista esa ley específica para Sofomes y de qué manera podemos también integrar, compartir, digamos, algunos artículos con la Ley Fintech porque el término fintech como tal, jurídico, no existe.

"Tenemos las ITF, tenemos crowfunding pero cuando hablamos de fintech hablamos de un modelo de negocio, no de una figura jurídica, y hoy las sofomes somos fintech; no recuerdo algunas de nuestras agremiadas que no tenga onboarding digital", señaló.

La intención de integrar artículos legales de la Ley Fintech a lo que será la nueva Ley de Sofomes ya está en una iniciativa, aseguró.

"Se está viendo que se defina y se deje muy claro el tema tecnológico, hasta donde sí y hasta dónde no.

"Hoy por ejemplo las crowfunding no pueden cobrar tasa de interés, la tasa de interés la cobra el que entra e invierte entonces queremos ver esas delimitaciones y cómo podemos adecuarlas de manera que podamos beneficiarnos para hacer llegar al público mejores productos", expuso.

El nuevo presidente de Asofom detalló que otro de los puntos más relevantes que contiene el borrador de la nueva ley es eliminar el concepto de "Sofom no regulada", pues genera desconfianza al mercado.

"Uno de los temas es que nada más podemos hacer fideicomisos de garantía y el tema es que cuando tú tomas en garantía flujos de alguna operación mercantil pudiera interpretarse como administración, fideicomiso de administración, siendo que lo que quieres hacer es garantizar el pago de un crédito.

"Estamos pidiendo también ese cambio, podemos administrar fideicomisos, no sólo de garantía", dijo.

A la par, el sector también trabaja en otra iniciativa para tratar el tema del régimen simplificado y hacer emisiones de deuda en el mercado.