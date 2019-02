Alista Nintendo nuevos Mario y Zelda

Ciudad de México– Super Mario Maker 2 y el remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening fueron algunas de las sorpresas que conocimos hoy durante un evento Nintendo Direct, transmitido en línea.

La secuela de Super Mario Maker contará con la esencia del primer título y los jugadores crearán y editarán niveles con algunas adiciones, como el poder del cascabel de Super Mario 3D World, con el que los personajes se convierten en gatitos para escalar superficies. Saldrá en junio de este año para Nintendo Switch.

El segundo título destacado del evento fue The Legend of Zelda: Link's Awakening, con una nueva y apariencia para los personajes y las mazmorras, después de casi 26 años de que el título original fuera lanzado para Game Boy Color. Llegará este año.

Otras de las sorpresas fue Astral Chain, un nuevo juego de acción desarrollado por Platinum Games, el estudio que creó Nier Automata y Bayonetta, juego que estrenará próximamente su tercer episodio en Nintendo Switch. Astral Chain debutará en Nintendo Switch el 30 de agosto de este año.

Entre otros anuncios, Nintendo reveló más información sobre Fire Emblem Three Houses. El territorio de juego estará dividido entre las casas: Black Eagles, Blue Lions y Golden Deer, en donde la estrategia será esencial para progresar en la historia el 26 de julio que sea estrenado.

Algunos juegos como Super Smash Bros. Ultimate, Starlink: Battle For Atlas, Captain Toad: Tresaure Tracker recibirán actualizaciones. Joker, personaje adicional de Persona 5 para SSB Ultimate debutará en abril.