Alertan sobre modalidad de robo mediante correos falsos

Ciudad de México.- Los correos electrónicos falsos de empresas formales se han vuelto un método cada vez más frecuente que usan los ciberdelincuentes para el robo de información de los usuarios, estafas y fraudes.

El cierre de comercios durante la Jornada de Sana Distancia provocó la migración de compradores a las redes sociales o páginas web y con ello los ciberdelincuentes recurren a prácticas en línea para hurtar datos personales y bancarios.

Esta práctica, también conocida como phishing, Fraude Nigeriano o Fraude 419, tiene como objetivo obtener información de los usuarios a través de correos electrónicos, que parecieran ser de empresas formales, pero al ver a detalle no lo son.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó no abrir estos correos, ni los enlaces,

"Por ejemplo, tengo mi cuenta en Bancomer y quiero consultar mi saldo y entro a una página o me llegan correos de Bancomer, y en esto consiste el phishing, que en lugar de que te llegue un correo del banco, te va a llegar un correo de 'Banncomer.com', de tal manera que no lo veas bien y pienses que sí es el banco.

"Y es una página igualita y ni siquiera tiene que ser un hacker muy bueno, puede ser un programador que compre el dominio con el nombre 'Banncomer' y copie la página original", explicó el experto en ciberseguridad, Hugo Galicia.

Ahora con el confinamiento, hay que tener presente que las personas que se dedican a este tipo de fraudes también se encuentran confinadas y con mayor tiempo para innovar en estos delitos, dijo Galicia.

Sin embargo, no sólo se realiza phishing con páginas de bancos, también imitan correos de empresas como Amazon o Mercado Libre para obtener información de los usuarios, o incluso, se pueden robar datos por medio de encuestas en la calle.

"Yo me puedo poner un chalequito y decir que vengo de Unicef, que no pido dinero ni donaciones, pero que tengo unas pulseritas y sólo necesito que me contestes unas preguntas, así empiezan a preguntar cosas como qué tipo de gatitos prefieres o cómo se llamó tu primer mascota, y con eso te sacan información que es la que usas en las preguntas de seguridad y al final te preguntan tu nombre", explicó Galicia.

La usurpación de identidad también está relacionada con esta práctica de fraude, pues se comete mediante robos de información de tarjetas bancarias para después realizar compras electrónicas.

En lo que va del año, La Fiscalía General de Justicia tiene 972 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 121 fueron recibidas en la Unidad de Recepción por Internet.