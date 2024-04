Alertan que será acotado el beneficio en pensiones

Ciudad de México.- La nueva reforma de pensiones, que promete una tasa de reemplazo del 100 por ciento para la generación Afore, cubierta en una parte por el Fondo de Pensiones para el Bienestar, aplicará a menos del 50 por ciento de esta generación.

Para que un trabajador pueda acceder al beneficio del complemento de pensión para lograr una tasa de reemplazo del 100 por ciento al momento de jubilarse tiene que tener al menos mil semanas de cotización, algo que no todos van a poder alcanzar, explicó Carlos Ramírez, consultor de Integralia y experto en Afores y pensiones.

Estimaciones del Infonavit indican que la población cubierta por el programa de subsidio complementario para la generación Afore será de poco más de 19 millones 200 mil trabajadores.

Actualmente, todo el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) tiene registradas 74.5 millones de cuentas; del total, la llamada generación de transición o de Ley 73 no tendrá ningún beneficio con esta reforma.

"Se le está prometiendo a todos los mexicanos una pensión del 100 por ciento de su salario y no es cierto, no es para toda la generación Afore. La trampa de esta reforma es que para tú acceder al copete de pensión tienes que tener las semanas de cotización requeridas para alcanzar derecho de pensión.

"Están diciendo que todos los de la generación Afore van a tener una pensión del 100 por ciento; no, solamente aquellos que alcancen el derecho a pensión con mil semanas de cotización. Políticamente es muy conveniente para el Presidente decir que les va tocar a todos, pero en la práctica será menos de una tercera parte de los aforados", indicó Ramírez.

Consideró que se están generando falsas expectativas en época electoral.

"Eventualmente, esos trabajadores que lleguen a la ventanilla a tramitar su pensión y que les toque ir al Fondo de Pensiones del Bienestar le van a decir 'señor, a usted no le toca copete (complemento de pensión) porque usted no alcanzó el derecho a una pensión'. Esas falsas expectativas que se están generando me parecen muy delicadas y muy peligrosas para el sistema", abundó el especialista.