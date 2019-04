Alertan por fraudes en declaraciones

El Colegio de Contadores de Ciudad Juárez exhortó a las personas que vayan a realizar su declaración anual a hacerlo con profesionales y no con quienes se anuncian por redes sociales.

Víctor Torres, presidente del organismo, dijo que mientras que un profesional ofrece servicios desde 500 pesos, en Facebook existen personas que colocan anuncios que por 50 pesos prometen ayudarlos a deducir impuestos.

Sin embrago, añadió que se debe tener cuidado y no entregar a desconocidos información personal que se pide en este procedimiento, como son clabes interbancarias, las cuales, podrían hacerles mal uso para cometer fraudes.

“Ese tipo de cuestiones son algo sensibles en el manejo de información. Ir con un desconocido que solamente tiene un seudónimo en el Facebook y darle los datos y la información podría ser un problema porque puede darles mal uso, o bien, él puede meter información de él y perjudicarlos”, comentó.

En grupos de esta red social como Empleos Maquila y Mercado Juárez, circulan los anuncios de este tipo de personas, los cuales, cuentan con un gran número de cometarios por parte de los interesados.

Ante ello, el representante de los contadores públicos también dijo que existe la opción para que los contribuyentes vayan directamente al SAT donde se cuenta con asesores gratuitos para ayudarlos a realizar el trámite, con la única desventaja que existen líneas de espera largas.

Dijo que en la actualidad no se han presentado problemas en el sistema para realizar el trámite, aunque sí existen ‘horas pico’ en el que se satura.

También se debe tener en cuenta la versión de la computadora que usan así como la del explorador de internet y otros programas que se requieren para continuar con el procedimiento, como es el Java.

Las personas físicas tienen todo este mes para realizar sus declaración anual 2018, por lo que las autoridades tributarias hacen un llamado para que acudan a tiempo y eviten sanciones económicas.

Durante el año pasado, 250 mil personas físicas en Ciudad Juárez estuvieron obligadas a declarar sus ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al ejercicio fiscal 2017.