Alertan por desabasto de harina de maíz

Ciudad de México— México podría sufrir un desabasto de harina de maíz y trigo en los próximos días, tras dos semanas de bloqueos a trenes por protestas de maestros que han generado millonarias pérdidas, dijo Ferromex, el mayor operador ferroviario del País.

Profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -un grupo disidente del sindicato de educadores- comenzaron a bloquear vías férreas el 14 de enero en Michoacán en reclamo de diversas reivindicaciones laborales.

Esto ha impactado la distribución de mercancías e insumos para diversas industrias, incluida la de hidrocarburos y de granos como el maíz, fundamental en la dieta de los mexicanos.

"Puede haber un desabasto ya en estos días de harina de trigo y de maíz, lo cual implicaría que precios de algo del consumo del día a día, como el pan y la tortilla, se pueden ver afectados", dijo la vicepresidenta de Relaciones con Gobierno de Ferromex, Lourdes Aranda, a Televisa.

"Ya hay serio desabasto en muchas otras industrias, por ejemplo, la acerera, y la industria automotriz ya va entrar hoy en paro técnico porque ya no tienen los insumos necesarios para poder seguir operando", agregó Aranda, quien sostuvo que una fabricante de tractocamiones ya entró en paro técnico, sin precisar el nombre de la firma.

Un total de 252 trenes no han podido transportar 2.1 millones de toneladas de productos, por lo que cerca de 10 mil 500 contenedores permanecen varados en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dijeron asociaciones de firmas ferroviarias y agentes navieros.

Los datos incluyen cifras de Ferromex, que forma parte de la división Transportes de Grupo México, y Kansas City Southern.

Las pérdidas ascenderían hasta ahora a unos 14 mil millones de pesos (736 millones de dólares), según cálculos de la Confederación de Cámaras Industriales de México.

El Gobierno federal está ayudando a las autoridades estatales a resolver la situación con recursos económicos, pero advierten que los maestros han aumentado sus peticiones, lo que ha dificultado llegar a una solución.

"Ya se les transfirió el dinero, desde el viernes se entregó al gobierno del estado. Tengo entendido que ya están pagando. Sin embargo ellos están demandando otras cosas", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descartó utilizar la fuerza pública para disuadir a los manifestantes.

El comercio exterior también ha sido impactado por los bloqueos, que han afectado al 95 por ciento de la industria de buques portacontenedores de 21 líneas navieras y a las empresas que distribuyen por ferrocarril, según la Asociación Mexicana de Agentes Navieros.

Más de 720 contenedores con exportaciones diarias vía ferrocarril desde la Ciudad de México y su zona conurbana están siendo afectadas por los bloqueos, agregó la asociación en un reporte.

Las organizaciones que representan a las industria acerera y automotriz de México no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.