Alertan daños económicos por prohibir alimentos

Internet / Venta de frituras, sodas y jugos

Ciudad de México— El sector patronal advirtió que la medida para prohibir y sancionar la venta de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad tendrá efectos económicos graves en el contexto de la crisis económica.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que dicha medida daña las cadenas de valor y perjudica principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población, sobre todo aquellos que viven del comercio.

“La reforma aprobada es discrecional y discriminatoria, dado que focaliza que el problema del sobrepeso y la obesidad corresponde exclusivamente al consumo de determinados productos y no considera la multifactorialidad de la problemática”, subrayó.

Cabe recordar que el Pleno del Congreso de Oaxaca votó en días pasados a favor de reformar el artículo 20 bis. de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el fin de prohibir y sancionar la distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad.

“Dicha medida pretende ser replicada ahora por legisladores del partido Morena en varias entidades de la república”, dijo Coparmex.

Añadió que se necesita una estrategia integral que abarque los beneficios de tener una alimentación balanceada y combatir el sedentarismo.

Asimismo, comentó, la medida aprobada será una barrera a la libertad comercial que incentivará la economía informal, poniendo en riesgo la salud de las familias oaxaqueñas al no poder acceder a productos que cumplan con la normatividad sanitaria correspondiente.

“La iniciativa trata a los alimentos empaquetados como si fuesen productos dañinos en sí mismos, como lo es, por ejemplo, el cigarro.

“En este sentido, la medida se centra en los alimentos empaquetados, pero no necesariamente en los de alto contenido calórico, por lo que no resultará efectiva para combatir la obesidad infantil, mucho menos satanizando productos que tienen insumos o ingredientes no tóxicos”, dijo la Confederación.

Afirmó que con la medida aprobada por el Poder Legislativo oaxaqueño se están generando estereotipos sin sustento alguno contra los productos industrializados, ya que los ingredientes que contienen (azúcar, grasa y sodio) se usan todos los días en los hogares mexicanos, además de que el 70 por ciento se consume en la mesa de las familias del país.