Alerta OCDE alza en deuda corporativa

Ciudad de México— El volumen de deuda emitida en forma de bonos corporativos por entidades no financieras en todo el mundo ha alcanzado niveles sin precedentes, al situarse en alrededor de 13 billones de dólares a finales de 2018.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que se trata del doble de la deuda real registrada antes de la crisis económica de 2008.

En su nueva publicación "Mercados de bonos corporativos en tiempos de política monetaria no convencional", afirma que las entidades no financieras han incrementado con fuerza sus niveles de endeudamiento en forma de bonos corporativos.

Entre 2008 y 2018, el volumen de bonos corporativos emitidos en todo el mundo se situó de media en 1.7 billones de dólares al año, en comparación con los 864 mil millones de dólares emitidos de media durante los años previos a la crisis.

Las empresas de las economías avanzadas, que en 2018 ostentaban 79 por ciento del total de la deuda internacional, han aumentado 70 por ciento el volumen de bonos corporativos emitidos, pasando de los 5.97 billones de dólares en 2008, a los 10.17 billones de dólares en 2018.

En los mercados de bonos corporativos de los países emergentes, impulsados principalmente por el crecimiento de China, la deuda total ha aumentado 395 por ciento en la última década, hasta los 2.78 billones de dólares en 2018.

La OCDE señala que China ha pasado de presentar un nivel de deuda mínimo antes de la crisis de 2008, a registrar una deuda de 590 mil millones de dólares en 2016, la segunda más alta del mundo.

Asimismo, los riesgos y vulnerabilidades de los mercados de deuda corporativa son muy diferentes a los observados durante el ciclo anterior a la crisis.

El organismo internacional resalta que el porcentaje de bonos con grado de inversión de menor calidad es de 54 por ciento, un máximo histórico.

Además, se ha producido una notable reducción de los derechos de los bonistas, lo que podría acentuar los efectos negativos en caso de que se produjeran tensiones en los mercados.

Por lo tanto, en caso de producirse "shocks" financieros similares a los de 2008, un total de 500 mil millones de dólares en bonos corporativos irían a parar al mercado de deuda sin grado de inversión en el plazo de un año, lo que conllevaría unas ventas difíciles de asumir para inversores sin grado de inversión.

Ante tal coyuntura, la publicación de la OCDE menciona las dudas existentes en torno al crecimiento económico mundial.

En caso de que produjera una ralentización de la economía, las empresas más apalancadas tendrían dificultades para hacer frente al pago de la deuda, lo que a su vez podría agravar los efectos de la ralentización, debido a la caída de la inversión y al aumento de las tasas de morosidad.

Finalmente, señala que, aunque los principales bancos centrales han cambiado recientemente el uso de medidas extraordinarias, la futura dirección de la política monetaria seguirá afectando a la dinámica de los mercados de bonos corporativos.