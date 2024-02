Alcanza valor de Nvidia los 2 billones de dólares

Nueva York, Estados Unidos.- A Nvidia le tomó 24 años como empresa pública para que su capitalización de mercado alcanzara el millón de millones de dólares (billones de dólares), pero gracias al papel del fabricante de chips en la revolución de la inteligencia artificial, alcanzar un segundo millón de millones le tomó ocho meses, destacó The Wall Street Journal.

El diario dijo que la capitalización de mercado de la empresa alcanzó los 2 millones de millones de dólares en las operaciones de hoy y está sólo por detrás de Microsoft y Apple.

Reuters refirió que el fabricante de chips se convirtió en la cuarta mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, tras dispararse un 16.4% el jueves, luego de que sus resultados trimestrales superaron las expectativas de los analistas.

La capitalización bursátil de la empresa ha aumentado en 740 mil 200 millones de dólares este año, el mayor incremento mundial.

Esto convierte a Nvidia en la tercera mayor empresa de Estados Unidos, por delante de los gigantes tecnológicos Amazon.com Inc y Alphabet Inc y sólo por detrás de Microsoft Corp y Apple Inc.

A escala mundial, es la cuarta, por detrás de Saudi Aramco .

El aumento del 58.5% de las acciones de Nvidia en 2024 ha sido fundamental en el rendimiento del S&P 500, contribuyendo a más de una cuarta parte de la subida del índice este año.

