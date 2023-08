Alcanza tortilla cara los 26 pesos

El precio de la tortilla en esta frontera se mantiene entre 24 y 26 pesos, y no hay posibilidad de que baje pese a que en el mercado global se ha registrado una disminución en el valor de los granos, afirmó Pedro Murillo, presidente de la Asociación de Tortilleros agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Refirió que las fluctuaciones en los precios benefician a importadores y proveedores del insumo, pero difícilmente se reflejan en el precio para el consumidor final.

“Bajar (el precio) no. No hay ninguna posibilidad. Lo hemos platicado con los proveedores y nos dicen que no va a bajar el precio”, dijo.

Murillo refirió que el precio en tortillerías de la ciudad se ha mantenido de marzo a la fecha y que, inclusive, existe la posibilidad de que el producto aumente; sin embargo, no han sido notificados hasta el momento.

Explicó que, por ejemplo, a los tortilleros la tonelada de maíz les cuesta entre 3 mil y 4 mil pesos, mientras que la tonelada de harina cuesta 17 mil 150 pesos, que son precios que regula la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como el producto final que se ofrece a los clientes de las tortillerías.

“Es un mes en el que normalmente sube la harina, y este mes no nos han comentado nada los vendedores”, dijo.

Murillo mencionó que los negocios locales han buscado la forma de atraer y conservar clientes a través de la venta de un producto lo más barato posible, pero que los insumos mantienen sus precios al alza.

Reportes periodísticos indican que la importación de granos se ha abaratado por la apreciación que registra el peso frente al dólar.

Agencias reportaron que en los últimos 12 meses el precio de los granos del maíz amarillo acumula una baja del 29 por ciento, en el caso del trigo suave (panificable), de 24 por ciento; en el trigo ‘durum’, de 16 por ciento; en la soya, de 12 por ciento, y en la pasta de soya, utilizada en el sector pecuario, de 10 por ciento, según datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

