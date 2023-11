Ahorro para la vejez, vital para chicos y grandes

Empezar a ahorrar de manera voluntaria para la vejez, aunque sea en cantidades mínimas, es una recomendación que deben seguir todas las personas aunque tengan un salario mínimo. Aun más las nuevas generaciones que han decidido no tener hijos, consideró el experto Isaac Leobardo Sánchez Juárez, responsable del laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Las instituciones bancarias cada vez cuentan con más facilidades para que, desde la comodidad de su casa, cualquier persona, a través de su nómina y con su teléfono celular, pueda empezar a ahorrar de manera segura; lo que falta es que exista la cultura del ahorro, mencionó.

Explicó que los trabajadores tienen dos tipos de ahorro: los forzosos que realiza el empleador, quien de manera obligatoria hace un descuento que se va a un fondo de ahorro, que se espera que se recupere cuando la persona se retira, y otro voluntario.

“Y ahí es donde hay problemas, porque la mayor parte de las personas argumenta que no tiene dinero para ahorrar, y cuando llega a una edad que ya no puede laborar tan fácilmente o ya el mercado ni siquiera te demanda, no tienes los ingresos mínimos para sobrevivir”, refirió.

El economista consideró relevante concientizar a la población para que empiece a crear fondos de ahorro para sus hijos, y que cuando ellos sean mayores de edad, se sigan cultivando los fondos de ahorro.

Desde temprana edad

“Eso va a permitirles, sobre todo en la vejez, que tengan recursos suficientes para enfrentar esa etapa, y más ahora que las personas ya no quieren tener hijos, entonces al ya no tener hijos que te cubran, porque los hijos son un patrimonio para la vejez, al no tenerlos tienes que con más razón comenzar a ahorrar desde una etapa temprana”, comentó.

Dijo que es necesario analizar cuánto gasta una persona en sus necesidades básicas y, a partir de lo que le queda, establecer lo que puede ahorrar de manera no obligatoria.

“Incluso el más humilde puede hacerlo porque tenemos gastos hormiga y otros como vampirescos, que no deberíamos estar haciendo, pero los hacemos, lo único que pasa es que la gente de ingresos más bajos puede ahorrar montos muy pequeños, pero finalmente lo puede hacer”, insistió.

Otro aspecto que consideró que es importante que todas las personas tomen en cuenta, es que, el hecho de que la población ahorre, permite que haya más inversión en la economía del país.

“Y la inversión es un motor fundamental del crecimiento económico, y la generación de empleo en el país; es decir, si queremos que a nivel macro exista un mejor nivel para la población, lo que tenemos que hacer es ahorrar, porque ahorrar se convierte en inversión, en crecimiento y en empleo”, enfatizó.

