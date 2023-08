‘Aguinaldo al doble, tiro de gracia para Pymes’

Como un tiro de gracia para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) calificó Jesús Manuel Salayandía Lara, vicepresidente nacional de Asuntos Fronterizos y Maquilas de Canacintra en todo México, la propuesta legislativa de incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días a los trabajadores de la iniciativa privada.

El líder de los industriales dijo que aunque se está a favor de mejorar las condiciones económicas de los empleados, las Pymes no están preparadas para ello, ya que aún arrastran viejos problemas como la pandemia y la inflación.

“Claro que queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, claro que queremos pagarles más, pero eso no se debe hacer de un plumazo, porque se pone en riesgo a miles y miles de empresas de todo el país, y si no hay empresas no hay empleados, ni aguinaldos tampoco”, expresó.

Mencionó que se ve poca posibilidad de que esta iniciativa prospere porque no existen las condiciones en el Congreso, “y creemos que se va a atorar como se atoró la iniciativa que buscaba la reducción obligatoria de la jornada laboral”.

Dijo que también las grandes compañías resentirían el aumento del aguinaldo, pero insistió en que para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas “esto representa un tiro de gracia”.

“Hay que recordar que muchas de ellas todavía vienen sufriendo los efectos de la pandemia, la inflación y hasta el aumento de vacaciones. Aumentarles los gastos al duplicar el aguinaldo es sumarle más complicaciones a las empresas”, manifestó.

Salayandía Lara dijo que los tres niveles de Gobierno, en conjunto con los empresarios y la academia, deben enfocarse en facilitar el desarrollo de las compañías.

“No hay mejora regulatoria. No hay créditos para las empresas. No hay estrategias de desarrollo empresarial. No hay políticas de desarrollo empresarial. Para que las empresas puedan pagar mejor, los tres gobiernos tienen que ofrecer mejores condiciones a las empresas. Si por ley me obligas a pagar más aguinaldo, pues me vas a tronar y voy a cerrar. Y si las empresas truenan, ni el Gobierno recibe impuestos, ni los empleados tienen trabajo y mucho menos aguinaldo. Así de simple”, declaró.

