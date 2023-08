Agravará EU ingresos por maíz

Monterrey, México.- La cosecha de maíz que espera Estados Unidos para el ciclo 2023/2024, la cual aumentaría 10 por ciento anual y se convertiría en la segunda con mayor volumen desde 1960, agravará la "tormenta perfecta" que ya enfrentan los agricultores de ese cereal en México por el dólar barato y la caída del precio internacional del grano.

Agricultores de Sinaloa y Chihuahua, dos de los principales estados productores de maíz en México, y analistas advirtieron que esa mayor oferta de grano estadounidense, e incluso las que tendrán Brasil, Argentina y China, provocarán mayores bajas en el precio internacional de este insumo, lo cual desincentivará su producción en el País.

"El panorama pinta mal para los agricultores de maíz en México y es muy probable que haya conflictos como los que hubo hace unos meses en Sinaloa, con la toma de aeropuertos y carreteras", advirtió Juan Carlos Anaya, de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) calculó que para la cosecha 2023/2024, que inició en agosto y termina en julio del 2024, la producción mundial de maíz subirá a mil 213.5 millones de toneladas, un alza anual de 5.4 por ciento y la su segunda mayor desde 1960.

Para su país, que representa el 32 por ciento de la producción mundial del grano y es el mayor proveedor de México, el USDA proyectó que la cosecha crecerá 10.1 por ciento anual, también la segunda más alta en los últimos 64 años.

El pasado 12 de mayo, el USDA publicó su primer proyección global de cosechas de granos y desde entonces el precio internacional del maíz acumula una baja del 20 por ciento y de 42 por ciento desde el máximo que alcanzó en abril del 2022, de acuerdo con cifras de GCMA.

Los agricultores mexicanos anticipan que con los menores valores internacionales, los compradores les regatearán más los precios de sus cosechas orillándolos a vender por debajo de sus costos de producción, como sucedió en el primer semestre de este año.

México produce unas 27.5 millones de toneladas de maíz, de la cuales 24.5 millones son del tipo blanco y el resto de amarillo.

En maíz blanco México es autosuficiente, pero en amarillo es deficitario, por lo que al año importa unas 18 millones de toneladas, básicamente de Estados Unidos.

"La 'tormenta perfecta' se agravó, a nosotros ya nos golpeó en el ciclo otoño-invierno que acaba de pasar aquí en Sinaloa y ahora va a pasar a los estados del Bajío y luego volverá con mayor fuerza con nosotros porque esos pronósticos de cosechas del USDA son una realidad de la cual hay manera de afrontarla con políticas públicas hacia el campo... se ocupa de voluntad política", expuso Marte Vega, de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa.

"(La caída en el precio del maíz) va a desarticular al sector productivo y, si sucede, sin duda comeríamos tortillas de maíz amarillo transgénico importado porque la producción de maíz blanco va a bajar porque no va a ser costeable producirlo a esos niveles de precio.

"La baja del precio internacional del maíz nos afecta injustamente porque son calidades diferentes y en ambos aplica el mismo valor, el precio mundial cotiza sobre el amarillo, que es transgénico, y no para el blanco, que es el que nosotros producimos y no es transgénico".

Anaya explicó que además del golpe por la baja del valor mundial del maíz, la apreciación del Peso ha abaratado 13 por ciento más (unos 900 pesos por tonelada) la compra de grano importado, situación que está orillando a los agricultores a reducir aún más sus precios con el fin de cumplir con parte de sus compromisos financieros.

"El Gobierno federal cometió una tremenda equivocación al quitar desde que inició el sexenio los programas Ingreso Objetivo y Agricultura por Contrato, y los apoyos para coberturas", sostuvo.

"Es urgente que los restablezca, que reponga el Ingreso Objetivo a un 80 por ciento del precio de garantía para que los productores reciban unos 5 mil 580 pesos por tonelada en vez de los 4 mil 700 pesos en que está ahorita el mercado, eso le daría algo de rentabilidad y evitaría que los agricultores dejaran de sembrar, esto es más urgente que la aerolínea que compró".

Tortilla no baja

Anaya refirió que pese a la baja que del precio del maíz en México, esto no ha llegado al consumidor final, en particular al costo de la tortilla, no obstante que la industria harinera ha transferido esa reducción al sector molinero.

"La transferencia de precio se queda en el último eslabón antes del consumidor, ya que éstos (los molineros) justifican que esa materia prima sólo impacta en una menor proporción sus costos frente al alza de luz, gas, salarios, distribución y otros".