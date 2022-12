Agrava inflación el hambre en EU

Associated Press | Personal de Bread for the City se vio abrumado ante la respuesta a la oferta de donativos alimentarios

Washington– El personal de Bread for the City, una venerable organización de beneficencia en la capital de Estados Unidos, pensó que estaban preparados para el donativo anual de alimentos Holiday Helpers previo al Día de Acción de Gracias de este año. La pandemia de Covid-19 se había desvanecido, pero la inflación era alta, por lo que presupuestaron repartir 12 mil comidas, un 20% más que los niveles normales previos a la pandemia. Pero rápidamente quedaron abrumados con largas filas de clientes que esperaron horas para recibir un pavo gratis y una tarjeta de débito de 50 dólares para comprar comestibles. Se vieron obligados a cerrar tres días antes tras ayudar a 16 mil personas, muchas más de las que preveían. "No queremos volver a traumatizar a nuestra comunidad haciéndola esperar afuera durante cuatro horas por un pavo", dijo Ashley Domm, directora de desarrollo de la organización. "No estamos preparados para tener a cientos de personas haciendo fila en una calle de la ciudad". Dinámica distinta La experiencia de Bread for the City refleja una dinámica más amplia que está desarrollándose en todo el país. La que muchos estadounidenses esperaban que sería la primera temporada navideña normal en tres años, en lugar de ello ha entrado de nuevo en una crisis intensificada de hambre, con la Navidad en el horizonte. Un informe de septiembre del Urban Institute –un grupo de investigaciones sobre políticas económicas y sociales– estimó que aproximadamente uno de cada cinco adultos experimentó inseguridad alimentaria en el hogar el verano pasado, una cifra casi similar a la del primer año de la pandemia, pero un incremento agudo en comparación con la primavera de 2021.