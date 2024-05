Afirman que Gobierno no respeta reglas en sector energético

Ciudad de México.- Pese a los cambios regulatorios que el Gobierno ha intentado impulsar en materia energética, y que han sido detenidos por el Poder Judicial, especialistas consideran que las reglas de participación de privados sigue vigente, el problema es que las autoridades no las hacen valer.

"Yo creo que las reglas son claras, el problema es que el Gobierno no las quiere aplicar ni respetar. Tenemos un problema de política pública, la cual no deja que crezca la industria, que no inviertan los particulares, no dejar que se desarrollen las energías limpias", aseguró Carlos De María, socio de la firma Galicia y Asociados.

Ejemplificó que la Constitución prohíbe el monopolio en materia de electricidad, pero que el Gobierno, desde hace cinco años, ha realizado múltiples intentos de regresar al monopolio de la industria eléctrica.

Durante su participación en el foro "Nearshoring y Transición Política. Retos y Oportunidades para Impulsar el Crecimiento", organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el experto celebró que el Poder Judicial ha trabajado en pro de hacer valer esas reglas.

"Respecto del estatus del marco legal, yo creo que hoy de las pocas buenas noticias de las que podemos hablar en estos últimos años en materia eléctrica es que contamos con un marco legal absolutamente probado.

"Hace cinco años el Gobierno trató de modificarlo sin hacerlo de la manera correcta, porque si querían regresar al monopolio tenían que cambiar la Constitución, pero al ver que no se podía empezaron a emitir una serie de cambios, y el mercado reaccionó en contra de las medidas y presentó amparos y resistió, y hoy estamos con un marco legal prácticamente intacto", dijo.

Norma Álvarez, asociada de Santamarina & Steta, señaló que México tiene que fortalecer sus instrumentos regulatorios que le permitan continuar con el despliegue de renovables.

"Nuestro compromiso en materia reducción de emisiones y de metas de energía limpia nos obliga a reconfigurar el sistema y volver a contar con los mecanismos que permitan posicionarnos; con la reforma energética nos posicionamos como un referente en temas de precios para las energías renovables.

"Pero, pero con ese cambio de paradigma e ideológico, nos estancamos y necesitamos volver a reactivar el sector a través de una reconfiguración jurídica y un respeto al Estado Derecho", puntualizó.

En tanto, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) afirmó que son necesarias las reglas claras, estables y no discriminatorias, para tener acceso a energía limpia y suficiente en el País.

Cómo parte del documento "Agenda fundamental 2024-2030", que el CMN entregó a las candidatas a la presidencia, el organismo empresarial indicó que es menester la participación de inversión privada en el sector.

"El acceso a energía limpia competitiva y suficiente es indispensable para atraer inversiones y generar crecimiento, desarrollo y empleos en el país. Esto requiere del fortalecimiento de la CFE y Pemex, del concurso de inversión privada, y de reglas claras, estables y no discriminatorias", señaló.

También sugirieron fortalecer a la CFE y Pemex, mediante la prohibición de subsidios con recursos propios a sindicatos, proveedores, clientes y competidores.

Y que cuando dichos subsidios se juzguen indispensables deberán provenir directamente del Presupuesto de Egresos de la Federación (lo cual implica cambios al Artículo 28 de la Constitución).

El Consejo mencionó que se deben permitir y promover la participación de inversionistas privados en los eslabones de la cadena contemplados en la ley.

En materia de gas natural, el CMN solicitó a las candidatas adoptar un enfoque integral para el suministro de petrolíferos en condiciones seguras y viables, en el que empresas privadas complementen la oferta nacional de Pemex, y desarrollar nueva infraestructura para satisfacer la demanda actual y futura.

Para las empresas del Consejo se debe promover el potencial de México como centro de exportación de gas natural licuado, aprovechando su cercanía con las cuencas de gas natural de Estados Unidos y el acceso a los mercados asiáticos y europeos por medio de la costa del Pacífico y del Golfo de México.

"Esto permitirá atraer inversiones, generar empleos, y dar uso a la red de gasoductos del país", indicó el CMN.