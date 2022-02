Afectará conflicto Rusia-Ucrania al sector aéreo

Ciudad de México.— El conflicto entre Rusia y Ucrania generará un impacto negativo para el sector aéreo a nivel internacional debido al alza en el precio de los combustibles y las restricciones de vuelos en la zona de conflicto, coincidieron analistas.

Brian Rodríguez, analista de aviación de Monex Casa de Bolsa, indicó que el conflicto provocará que a nivel internacional algunas aerolíneas suspendan vuelos desde y hacia Ucrania o Rusia.

"Las mayores restricciones que podríamos ver serían en la zona de conflicto, pero no vemos que Europa cierre sus fronteras. En donde sí vemos un impacto es el nivel de costos para las aerolíneas, porque el precio de petróleo ya rebasó los 100 dólares por barril", dijo.

El especialista indicó que en México no se tendrá un impacto importante, dado que las rutas desde y hacia esa región del mundo no son representativas. La única aerolínea que tiene conexión hacía Rusia, y no de forma directa, es Aeroméxico, a través de su alianza con Delta.

"La participación de esta ruta a nivel internacional no es representativa, por lo tanto, no vemos impacto importante. Tampoco vemos daño en el mercado Mexicano en lo que refiere al tráfico internacional, dado que este aún se encuentra rezagado por la pandemia del Covid-19", dijo.

Rogelio Rodríguez, especialista del sector aéreo, coincidió en señalar que el tema de los costos de los combustibles podría modificar la estabilidad de las líneas aéreas a nivel mundial, pues su situación económica no es boyante dado que venían saliendo de los impactos de la emergencia sanitaria.

"Las aerolíneas no podrán resistir mucho el alza en el precio de los combustibles, es uno de los puntos más débiles que se tienen en la industria aeronáutica. Un mes de crisis de ajustes puede traer escenarios adversos a nivel mundial", enfatizó.

Rodríguez detalló que a nivel nacional hay una posible afectación por los precios de los combustibles, pero si el País toma medidas para que haya un menor impacto en este ámbito, entonces el efecto a nivel local sería menor.

Adrián Ramírez Lozano, director de estrategia bursátil y productos derivados de Masari Casa de Bolsa, comentó que los precios de la turbosina se incrementarán proporcionalmente conforme aumenten los precios del petróleo, alza que podría ser del 30 al 40 por ciento.

"Este conflicto llega en el peor de los momentos tanto para México como para el mundo porque al subir los precios de los combustibles pega mucho en la inflación. Además, va a causar nerviosismo en las empresas que cotizan en bolsa", puntualizó.