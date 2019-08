Afectará cierre de la I-10 a traileros

El cierre de la salida hacia Juárez por la autopista Interestatal 10 (I-10) viniendo de El Paso, afectará el movimiento de mercancías de la industria maquiladora de este lado de la frontera.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas, comentó que son aproximadamente mil cargas diarias las que se cruzan a Juárez por el puente Córdova-Américas (Libre), aunque dicha cifra sube hasta mil 200 conforme se acerca la temporada navideña.

“Como con cualquier obra, se ve afectada la movilidad y va a estar difícil sobre todo para el cierre de año, cuando suben un 20 por ciento las importaciones… van a estar complicados los próximos nueve meses”, expresó.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Texas distrito El Paso, a partir del domingo 8 de septiembre se llevará a cabo el cierre de la vialidad y permanecerá así las 24 horas del día por aproximadamente nueve meses.

Sin embargo, Sotelo Suárez agregó que desde hace más de un año fueron notificados sobre la planeación de esta obra para permitirles tomar previsiones junto con Índex, organismo que agremia al sector industrial.

Ante ello, se implementará un plan de contingencia en el que los horarios de importaciones de cargas se llevarán a cabo desde las 6:00 de la mañana y no a las 3:00 de la tarde, como actualmente se realiza.

“Sí va a afectar el movimiento de mercancías, pero si al final del día las aduanas están trabajando bien no va a haber mucha fila de vehículos”, recalcó.

El líder de los transportistas agregó que la propuesta de desviación es por una ruta sin semáforos y son unas cuatro millas lo que tendrán que desplazarse más los camiones para cruzar a México.

Los guiadores que busquen venir a Ciudad Juárez desde la I-10 deberán tomar la salida 22B, con rumbo al freeway US 54, tomar luego la salida 23 para Cassidy Road y enseguida la 22B en Pershing Drive.

De ahí hay que utilizar un retorno en Pershing hacia US 54 Sur y seguir los señalamientos hacia Juárez.



