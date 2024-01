Afectará a terminal en Altamira moratoria en permisos de GNL

Monterrey, México.- La reciente moratoria de la Casa Blanca sobre la emisión de nuevos permisos de exportación de gas natural licuado (GNL) pone en riesgo regulatorio los proyectos que necesitan aprobaciones o necesitarán que se extiendan los permisos existentes para poder construirse, consideró S&P Global en un análisis.

Pero en términos de flujos físicos de GNL, dijo, la consecuencia más a corto plazo podría ser frente a la costa de Altamira, Tamaulipas, donde New Fortress Energy, con sede en Estados Unidos, se prepara para exportar su primer cargamento de GNL.

Es poco probable que la pausa de la Casa Blanca detenga el proyecto de GNL de Altamira de 1.4 millones de toneladas anuales, pero puede afectar dónde se pueden entregar las exportaciones desde la instalación, dijeron los analistas de S&P Global Commodity Insights.

"Esperamos que el proyecto NFE Fast Altamira continúe avanzando dado que ya está en construcción", dijo el 29 de enero Ross Wyeno, director de análisis de GNL de S&P Global.

Las autorizaciones que detuvo la administración Biden son emitidas por el Departamento de Energía y habilitan proyectos para exportar GNL a países que carecen de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

El proyecto Altamira LNG de más de mil millones de dólares necesita la aprobación fuera del TLC porque depende del gas de alimentación estadounidense.

Pero New Fortress tiene un permiso en mano para exportar GNL a países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o países con TLC, que incluyen lugares como Nicaragua, donde New Fortress está desarrollando un proyecto de conversión de GNL en energía.

El desarrollador tenía como objetivo la primera exportación de GNL en Altamira LNG para fines de 2023, pero las exportaciones aún no habían comenzado al 29 de enero, según datos de S&P Global Commodities at Sea, que también mostraron que el buque flotante de exportación no tenía ningún volumen significativo a bordo.

New Fortress no respondió a una solicitud de comentarios el 29 de enero.

Pero el mismo día, el desarrollador dijo que recibió un fallo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU que le dará más opciones sobre dónde podría entregar su GNL.

New Fortress dijo que el fallo confirma que el transporte de GNL desde el proyecto Altamira puede venderse y entregarse a ubicaciones estadounidenses, incluido Puerto Rico.

"Estamos muy contentos de recibir este fallo para nuestra instalación FLNG, ya que no solo respalda uno de los proyectos más grandes de la compañía sino que también respalda al pueblo de Puerto Rico", dijo el director ejecutivo de New Fortress, Wes Edens, en un comunicado.

En general, la pausa de la Casa Blanca pone en riesgo unos 153.7 millones de toneladas anuales de capacidad de exportación nominal propuesta que se está comercializando activamente en Estados Unidos y México, según analistas de S&P Global.

Antes de la moratoria, S&P Global pronosticaba 23.7 millones de toneladas/año de decisiones finales de inversión en 2024, dijeron los analistas de S&P Global, incluidos 5 millones de toneladas al año de capacidad en México que necesita la aprobación del DOE porque dependería del gas de alimentación estadounidense.

"Todo se pospondrá al menos hasta 2025", indicaron los analistas.