Afectan paros en estados suministro a maquilas

Archivo/El Diario / Lear fabrica complementos automotrices

El semáforo rojo que mantienen 13 estados del país, principalmente en la zona del Bajío, ha afectado en sus cadenas de proveeduría a maquilas de Ciudad Juárez, quienes han recibido sanciones por no entregar a tiempo sus materiales.

Sin especificar el número, Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que las restricciones en otras entidades mantienen pausadas a maquilas locales, quienes esperan materiales provenientes de esas zonas para continuar con sus procesos productivos.

“Tenemos conocimiento de algunas del área automotriz que han frenado por falta de insumos procedentes de Asia e incluso del Bajío”, comentó.

Las más afectadas son las que se dedican a la fabricación de arneses, quienes debido a la falta de insumos como plásticos y cables, no pueden cumplir con las entregas de sus productos a las ensambladoras, lo que las ha hecho acreedoras a sanciones.

“Las arneseras que están aquí no han podido sacar la producción como se debe porque los insumos que necesitan no les han llegado”, expresó.

Mencionó que una de ellas es Lear, quien refirió a Canacintra que a raíz de la pandemia enfrentan la falta de insumos de proveedores en otras regiones del país.

“En el interior, sobre todo en el Bajío, están en rojo, y han tardado para mandar insumos, lo que detiene la producción en empresas y eso a su vez hace que no puedan cumplir con esos arneses a sus clientes. Esto ha repercutido y se les castigado, ya que manejan programas de just on time en el que se tiene que cumplir con tanta producción en tanto tiempo”, resaltó el líder de los industriales.

Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, son las entidades que hasta el momento se encuentran en semáforo rojo, mientras que 17 más están en anaranjado, incluido Chihuahua.

A esta situación se agregan los problemas que enfrentan otras empresas como Auto-Kabel, por el paro de armadoras como General Motors en Estados Unidos, Canadá y México, por la falta de semiconductores, problema que se vive a nivel mundial.

“Si GM ya paró plantas en el país y en Estados Unidos, no es de extrañar que haya otras automotrices en la misma situación, porque a final de cuentas muchas comparten proveedores”, resaltó.

